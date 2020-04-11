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Coronavírus

Com medidas de prevenção, Nova Zelândia contém vírus

Até este sábado (11), o país registrou apenas quatro mortes  e cerca de mil casos confirmados de covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 16:31

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 16:31

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
Com medidas rígidas de confinamento impostas antes de uma explosão no número de casos, o governo da Nova Zelândia tem conseguido conter a pandemia de coronavírus no país.
No final de março, a primeira-ministra Jacinda Ardern colocou o país inteiro em uma quarentena preventiva de quatro semanas ainda faltam duas. Segundo ela, a decisão foi tomada porque a Nova Zelândia queria eliminar o vírus e não apenas conter sua disseminação.
Com isso, os neozelandeses só podem deixar suas casas para se exercitarem, comprarem alimentos ou remédios ou irem trabalhar (apenas para quem atua em setores essenciais).
As medidas têm sido elogiadas por conseguirem conter a propagação do vírus. Até este sábado (11), o país registrou apenas quatro mortes  todas de idosos  e cerca de mil casos confirmados de covid-19.
Ardern já avisou que, independentemente do sucesso das medidas, a quarentena será mantida pelo menos até o final de abril.

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