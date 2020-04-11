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Coronavírus

Nova York fecha escolas públicas até fim do ano letivo

O número de mortos em Nova York pela covid-19 chegou a 5.820, de acordo com a contagem mais recente da Universidade Johns Hopkins
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 15:25

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 15:25

Sala de aula vazia
Sala de aula vazia Crédito: Pixabay
As escolas públicas de Nova York, cidade mais afetada pela pandemia de coronavírus no mundo, estarão fechadas até o final do ano letivo, anunciou o prefeito Bill de Blasio neste sábado (11).
"Fechar nossas escolas públicas pelo resto do ano (escolar) não é fácil, mas é necessário salvar vidas", disse de Blasio. O número de mortos em Nova York pela covid-19 chegou a 5.820, de acordo com a contagem mais recente da Universidade Johns Hopkins.
O prefeito disse que tomou a decisão depois de conversar com Anthony Fauci, o principal consultor científico do governo dos EUA.
A nova medida afeta 1,1 milhão de crianças, que deveriam concluir o ano letivo no final de junho. As escolas públicas de Nova York já estão fechadas desde 16 de março, mas com aulas online.
Famílias que não possuem o equipamento necessário receberão computadores e tablets emprestados do gabinete do prefeito, disseram as autoridades. Um total de 175.000 equipamentos já foram enviados.
"Nossos professores e pais são heróis e a cidade vai ajudá-los com o que eles precisam", disse o prefeito.

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