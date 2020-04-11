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Covid-19

EUA superam marca de 500 mil casos confirmados de coronavírus

O número de mortos chega a 18.777 no país, dos quais 5.820 somente na cidade de Nova York
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 10:13

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 10:13

Coronavírus - Covid19
Coronavírus causa a morte de 18.777 pessoas nos EUA Crédito: PIRO4D/Pixabay
Os Estados Unidos já superaram a marca de 500 mil casos confirmados de covid-19 no país, segundo informações da Universidade Johns Hopkins. No total, são 501.615 casos, segundo os dados compilados pela universidade.
O número de mortos chega a 18.777 no país, dos quais 5.820 somente na cidade de Nova York.
Com este número de vítimas fatais, os EUA se aproximam do número da Itália, que segundo a Johns Hopkins, tem 18.849 mortes.

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No país europeu, são 147.577 casos confirmados da doença até agora.
Até a sexta, os números da universidade norte-americana relatavam 486.994 casos confirmados e 18.022 óbitos nos Estados Unidos.

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