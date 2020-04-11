Albânia propõe prisão de 15 anos para quem desrespeitar quarentena

Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay

Organizações de direitos humanos protestaram neste final de semana contra proposta do governo da Albânia de prender por até 15 anos quem desrespeitar as regras de quarentena e toque de recolher.

O texto foi enviado pelo Executivo ao Parlamento albanês. Em abaixo-assinado, cerca de 30 entidades pedem aos deputados que rejeitem a proposta, que, segundo elas, é desproporcional e viola os direitos individuais.

A Albânia está em estado de emergência desde novembro de 2019, após um terremoto que deixou 51 mortos. A quarentena e o toque de recolher foram impostos em 20 de março. A emergência terminaria em 30 de março, mas foi renovada por causa da pandemia do novo coronavírus

Desde o ano passado, o primeiro-ministro albanês, Edi Rama, sofre críticas por restringir a liberdade de imprensa, com novas leis que limitam a mídia online, e por um "pacote anticrime" que concede à polícia direito de fazer apreensões e buscas sem ordem judicial.