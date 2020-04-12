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Cultura

Festival Amor e Esperança começa neste domingo com atrações musicais

Amaro Lima é um dos cantores capixabas que estão na programação; todos os artistas vão se apresentar ao vivo pelo Instagram da TV Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 15:02

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 15:02

O cantor capixaba Amaro Lima é o primeiro a se apresentar no festival
O cantor capixaba Amaro Lima é o primeiro a se apresentar no festival Crédito: Divulgação
O Festival Amor e Esperança da Festa da Penha começa na noite deste domingo (12) pelo Instagram da TV Gazeta. Além da programação com diversos artistas católicos, a iniciativa também vai contar com nomes capixabas de variados estilos para levar as mensagens positivas de suas canções, tão importantes para este momento de pandemia do novo coronavírus.
O público poderá conferir os shows de Amaro Lima (hoje, dia 12), Fred Nery (do Macucos, nesta segunda, dia 13), Diego Lyra (do Kalifa, na terça, dia 14), Banda 522 (na quarta, dia 15), Felipe Azevedo (do Like a Boss Blues Band, na quinta, dia 16), Renato Casanova (do Casaca, na sexta, dia 17), Marcelo Ribeiro (no sábado, dia 18) e Flavia Mendonça (no domingo, dia 19).
Um dos destaques do festival é o Padre Anderson, que marca presença às 18 horas do próximo dia 20 de abril. Mais tarde, às 19 horas, nessa mesma data, na última noite de apresentações, o palco virtual será tomado por Alemão do Forró.

Confira os horários dos shows

Festival Amor e Esperança - transmissão pelo Instagram da TV Gazeta
Domingo (12), às 18h: show com Amaro Lima
Segunda (13), às 20h30: show com Fred Nery (Macucos)
Terça (14),às 20h30: show com Diego Lyra (Kalifa)
Quarta (15), às 20h30: show com a Banda 522
Quinta (16), às 20h30: show com Felipe Azevedo (Like a Boss Blues Band)
Sexta (17), às 20h30: show com Renato Casanova (Casaca)
Sábado (18), às 22h: show com Marcelo Ribeiro
Domingo (19), às 19h: show com Flavia Mendonça
Segunda (20): às 18h, show com Padre Anderson e, às 19 horas, show com Alemão do Forró

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