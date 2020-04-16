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Pandemia de Covid-19

Coronavírus: Vila Velha é primeira cidade do ES a passar de 200 casos

Município canela-verde concentra 28,6% de todos os casos da doença no Estado inteiro. Cinco pessoas já morreram na cidade por causa da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 09:37

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 09:37

Vila Velha - Coronvavírus - Movimento do calçadão Em Itapuã e Pra Costa.
 Movimento do calçadão em Itapuã e Praia da Costa, mesmo a orientação de isolamento social  Crédito: Vitor Jubini
A cidade de Vila Velha é a primeira do Espírito Santo a registrar mais de 200 casos confirmados de coronavírus. O relatório divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite desta quarta-feira (15) indica que, no município, 216 pacientes foram diagnosticados com a Covid-19.
O município canela-verde concentra 28,6% de todos os casos da doença no Estado inteiro. Cinco pessoas já morreram na cidade por causa da Covid-19  em todo o Espírito Santo, são 22 óbitos.
Coronavírus - Vila Velha é primeira cidade do ES a passar de 200 casos
Itapoã, com 34 casos; Praia da Costa, com 28; e Praia de Itaparica, com 15, são os bairros com maior quantidade de registros da doença no município. Mais de 760 casos suspeitos em Vila Velha seguem em investigação. Serra é o segundo município do Estado com mais casos (183) e Vitória vem em seguida (178).
Uma mudança na captação dos dados sobre os resultados nos testes de Covid-19 registrados por dia no Espírito Santo provocou um salto no número de diagnósticos nos últimos dias. Na terça-feira (14), 94 novos casos foram confirmados pela Sesa. Nesta quarta-feira, o número total saiu de 557 para 754 em todo o Estado. Ou seja, 197 casos a mais  em Vila Velha, essa quantidade saltou de 170 para 216.
De acordo com o governador Renato Casagrande (PSB), a partir de agora estão sendo contabilizados também os dados dos municípios e dos laboratórios particulares, o que ocasionou esse aumento nos registros.

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