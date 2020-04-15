Coronavírus no ES: sobe para 22 o número de mortes no Estado

Subiu para 22 o número de mortes confirmadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite desta quarta-feira (15). Ao todo, são 754 casos confirmados de Covid-19 no Estado.
Na tarde desta quarta-feira (15), o governo lançou um painel onde serão lançados todos os dados sobre coronavírus no Espírito Santo, sendo atualizado diariamente."São dados atualizados e capturados da rede pública e privada, que deverão informar os casos pelo sistema de notificação de epidemias, o Esus-SV", disse Reanto Casagrande.
Nele é possível conferir, em tempo real, os casos notificados, casos descartados, em investigação e confirmados. "A ideia é dar mais transparência sobre os dados; nos inspiramos em modelos que já foram adotados em outros Estados", afirmou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, sobre o Painel Covid-19.
Também é possível checar a situação por municípios, por bairros e por região de saúde, faixa etária, sexo e comorbidades.
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.