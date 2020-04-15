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Covid-19

Coronavírus no ES: sobe para 22 o número de mortes no Estado

A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 18:42

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 18:42

Governo libera 60 leitos de UTI para tratamento do novo coronavirus no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra
Leitos de UTI para tratamento do novo coronavirus, na Serra Crédito: Divulgação / Governo do ES
Subiu para 22  o número de mortes confirmadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite desta quarta-feira (15). Ao todo, são 754 casos confirmados de Covid-19 no Estado.
Na tarde desta quarta-feira (15), o governo lançou um painel onde serão lançados todos os dados sobre coronavírus no Espírito Santo, sendo atualizado diariamente."São dados atualizados e capturados da rede pública e privada, que deverão informar os casos pelo sistema de notificação de epidemias, o Esus-SV", disse Reanto Casagrande. 
Nele é possível conferir, em tempo real, os casos notificados, casos descartados,  em investigação e  confirmados.  "A ideia é dar mais transparência sobre os dados; nos inspiramos em modelos que já foram adotados em outros Estados", afirmou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, sobre o Painel Covid-19.
Também é possível checar a situação por municípios, por bairros e por região de saúde, faixa etária, sexo e comorbidades.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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