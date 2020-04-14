ES pode ampliar capacidade para até 1,2 mil testes de Covid-19 por dia

Estado se prepara para realizar mais testes de coronavírus Crédito: Freepik

Com o crescimento diário de casos do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo , aumenta também a preocupação com a possibilidade de o Estado não dar conta de realizar os testes para diagnóstico da doença, como tem acontecido em outros locais, e a demanda reprimida mascarar a realidade. Mas, hoje, o Laboratório Central (Lacen) tem conseguido fazer todos os exames que chegam e ainda há perspectiva de aumentar sua capacidade para até 1,2 mil testes por dia.

É o que assegura o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, acrescentando que, com a equipe e os insumos disponíveis atualmente, o Lacen comporta a realização de 400 testes, embora, até o momento, não tenha atingido esse volume diário. Porém, com a projeção de aumento da demanda, o laboratório poderá triplicar sua capacidade. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) já iniciou processos seletivos que visam, entre outras finalidades, reforçar os quadros do Lacen.

O Lacen tem disponível um estoque com 16.268 kits para realização de testes para a Covid-19 e nenhuma amostra de paciente acumulada. As que chegaram no domingo estão em processamento e as desta segunda-feira (13) na fase de extração. Os resultados são obtidos de 24 a 36 horas, segundo informações da Sesa, e no caso de inconclusivo pode chegar até 72h, pois é necessário reiniciar o processo.

"Não temos demanda reprimida no Espírito Santo. Temos uma capacidade muito boa, e abrangemos um perfil um pouco maior do que estabelece o protocolo do Ministério da Saúde", ressalta Reblin.

No Espírito Santo, desde a semana passada são submetidas a exames as pessoas que estão internadas porque, se estão no hospital, é um quadro mais grave; grávidas, idosos, trabalhadores da saúde e da segurança que tenham sintomas respiratórios, com ou sem febre; e presos que tenham síndrome gripal, com febre. Também estão sendo examinados pacientes das unidades sentinela - unidades de saúde selecionadas para monitoramento do vírus em circulação - que chegam ao local com sintomas gripais.