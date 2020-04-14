Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

ES pode ampliar capacidade para até 1,2 mil testes de Covid-19 por dia

Atualmente, o Laboratório Central (Lacen) tem profissionais e insumos para realizar uma média de 400 exames
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 14:55

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 14:55

Data: 12/03/2020 - Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus. Freepik
Estado se prepara para realizar mais testes de coronavírus Crédito: Freepik
Com o crescimento diário de casos do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo, aumenta também a preocupação com a possibilidade de o Estado não dar conta de realizar os testes para diagnóstico da doença, como tem acontecido em outros locais, e a demanda reprimida mascarar a realidade. Mas, hoje, o Laboratório Central (Lacen) tem conseguido fazer todos os exames que chegam e ainda há perspectiva de aumentar sua capacidade para até 1,2 mil testes por dia. 
É o que assegura o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, acrescentando que, com a equipe e os insumos disponíveis atualmente, o Lacen comporta a realização de 400 testes, embora, até o momento, não tenha atingido esse volume diário. Porém, com a projeção de aumento da demanda, o laboratório poderá triplicar sua capacidade. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) já iniciou processos seletivos que visam, entre outras finalidades, reforçar os quadros do Lacen. 

Veja Também

São Paulo tem 30 mil exames de coronavírus à espera de resultado

O Lacen tem disponível um estoque com 16.268 kits para realização de testes para a Covid-19 e nenhuma amostra de paciente acumulada. As que chegaram no domingo estão em processamento e as  desta segunda-feira (13) na fase de extração. Os resultados são obtidos de 24 a 36 horas, segundo informações da Sesa, e no caso de inconclusivo pode chegar até 72h, pois é necessário reiniciar o processo.
"Não temos demanda reprimida no Espírito Santo. Temos uma capacidade muito boa, e abrangemos um perfil um pouco maior do que estabelece o protocolo do Ministério da Saúde", ressalta Reblin. 

Veja Também

50 mil testes de coronavírus comprados pelo ES na China foram desviados

No Espírito Santo, desde a semana passada são submetidas a exames as pessoas que estão internadas porque, se estão no hospital, é um quadro mais grave;  grávidas, idosos, trabalhadores da saúde e da segurança que tenham sintomas respiratórios, com ou sem febre; e presos que tenham síndrome gripal, com febre. Também estão sendo examinados pacientes das unidades sentinela - unidades de saúde selecionadas para monitoramento do vírus em circulação - que chegam ao local com sintomas gripais. 
ES pode ampliar capacidade para até 1,2 mil testes de Covid-19 por dia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Moradores de Colatina cobram mais segurança em trecho urbano da BR 259
Imagem Edicase Brasil
O que acontece quando damos às crianças a liberdade de aprender?
Compra em supermercado
Tiradentes: o que funciona na Grande Vitória no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados