Secretário de Saúde do Rio testa positivo para coronavírus

Edmar Santos resolveu fazer o teste após o governador, Wilson Witzel, anunciar que está com a doença Crédito: Reprodução/ Facebook

Hoje o meu teste de PCR para o coronavírus deu positivo, confirmando que eu estou infectado por esse vírus. Quero tranquilizar a todos de que eu passo muito bem, não tive febre, não estou com tosse, falta de ar, sem nenhum sinal de gravidade da doença, relatou o secretário, em sua conta no Instagram.

Santos disse que continuará trabalhando, isolado em sua casa, à frente da preparação à pandemia, e pediu que a população continue em isolamento.

Vou seguir firme à frente da pasta, de home office, e daqui comandarei com muita tranquilidade. Mas faço um apelo a vocês da importância do isolamento social. Temos toda uma preparação de leitos, ainda há leitos para pacientes do covid, os hospitais de campanha devem estar prontos para operação a partir de 1º de maio. Mas o que a gente precisa no momento é que vocês fiquem realmente em casa, disse Edmar.