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Edmar Santos

Secretário de Saúde do Rio testa positivo para coronavírus

Edmar Santos resolveu fazer o teste após o governador, Wilson Witzel, anunciar que está com a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 06:38

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 06:38

Edmar Santos resolveu fazer o teste após o governador, Wilson Witzel, anunciar que está com a doença
Edmar Santos resolveu fazer o teste após o governador, Wilson Witzel, anunciar que está com a doença Crédito: Reprodução/ Facebook
AGÊNCIA BRASIL - O secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, testou positivo para o coronavírus. O anúncio foi feito por ele mesmo, na noite desta quarta-feira (15), em sua rede social. Ele resolveu fazer o teste após o governador, Wilson Witzelanunciar que está com a doença.
Hoje o meu teste de PCR para o coronavírus deu positivo, confirmando que eu estou infectado por esse vírus. Quero tranquilizar a todos de que eu passo muito bem, não tive febre, não estou com tosse, falta de ar, sem nenhum sinal de gravidade da doença, relatou o secretário, em sua conta no Instagram.
Santos disse que continuará trabalhando, isolado em sua casa, à frente da preparação à pandemia, e pediu que a população continue em isolamento.
Vou seguir firme à frente da pasta, de home office, e daqui comandarei com muita tranquilidade. Mas faço um apelo a vocês da importância do isolamento social. Temos toda uma preparação de leitos, ainda há leitos para pacientes do covid, os hospitais de campanha devem estar prontos para operação a partir de 1º de maio. Mas o que a gente precisa no momento é que vocês fiquem realmente em casa, disse Edmar.
Segundo o secretário, nenhum sistema de saúde do mundo tem condições de atender a todos, caso a população não fique em isolamento. É uma doença muito grave. Permaneçam em casa, só saindo em situações que não tenham jeito, quem tem serviços essenciais, ou para fazer compras ou ir na farmácia, mas voltando logo para casa.

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