Governo vai isentar ICMS da conta de luz de 108 mil famílias no ES

"Faremos a isenção do ICMS por 90 dias. É o tempo que o governo federal isentou a tarifa social das distribuidoras de energia. Estamos acompanhando essa decisão, isentando ICMS"

Atualmente, a alíquota de ICMS sobre a conta de luz para pessoas de baixa renda no Estado é de 25% da tarifa de consumo.

Quem atinge os requisitos, ou seja, está inscrito na tarifa social e gasta até 220 kWh por mês  receberá o desconto automaticamente. O governo do Estado estima que o impacto para os cofres públicos será de R$ 3 milhões.

Para ter direito à Tarifa Social, as famílias precisam atender a pelo menos um dos requisitos do programa e estar com o Número de Identificação Social (NIS) ativo no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). Depois disso, precisam ir até uma unidade da empresa distribuidora de energia elétrica que atende o seu município e cadastrar seus documentos. No Espírito Santo, são duas empresas atuante: a EDP Espírito Santo e a Luz e Força Santa Maria.