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Crise do coronavírus

200 mil no ES podem ter direito à conta de luz gratuita por 3 meses

Esses famílias, que gastam menos de 220 kwh/mês, podem ser contempladas por Medida Provisória do governo federal. Para ter direito à isenção, o consumidor preciso estar inscrito no programa Tarifa Social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 07:31

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 07:31

Conta de energia pode ficar mais cara no ES
Conta de energia pode ficar mais cara no ES Crédito: Pixabay
Cerca de 200 mil famílias no Espírito Santo podem ser contempladas pela Medida Provisória 950, editada na noite de quarta-feira (8), que garante a gratuidade da conta de energia por três meses aos consumidores residenciais que gastam menos de 220 kWh por mês. Para ter direito ao benefício, esses usuários terão que estar inscrito no programa Tarifa Social.
No país, os recursos vão isentar entre 9 e 10 milhões de  pessoas. A medida  tem a intenção de ajudar os mais pobres a enfrentar a crise econômica provocada pelo coronavírus
Para ter direito ao desconto, as famílias precisam atender a pelo menos um dos requisitos do programa e estar com o Número de Identificação Social (NIS) ativo no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). Depois disso, precisam ir até uma unidade da empresa distribuidora de energia elétrica que atende o seu município e cadastrar seus documentos. No Espírito Santo, são duas empresas atuante: a EDP Espírito Santo e a Luz e Força Santa Maria.

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