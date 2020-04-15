Comerciantes do ES avaliam 'adiar' Dia das Mães para julho

Comércio capixaba negocia a reabertura gradual das lojas Crédito: Arquivo

Com abertura do comércio afetada pelo isolamento social para combater o novo coronavírus , lojistas do Espírito Santo , assim como de outros Estados, avaliam "adiar" o Dia das Mães, que ocorre sempre no segundo domingo de maio. A ideia é fazer as campanhas promocionais apenas em julho, quando terá passado o período de pico da infecção da Covid-19, segundo o vice-presidente da Federação das Indústrias e diretor da Federação do Comércio do Estado (Fecomércio), José Bergamin.

A proposta ainda está em fase de estudo. Uma decisão sobre a alteração da data comemorativa pelo comércio deve ser tomada até semana que vem. De acordo com o empresário, mesmo que a partir da próxima semana o Estado autorize a abertura gradual das lojas, não há garantia que o consumidor se sentirá mobilizado a gastar dinheiro para compra de presentes.

"Não vamos mudar o dia que os filhos homenageiam suas mães. Mas talvez o presente fique só para julho", explica Bergamin, ao acrescentar que o quadro do comércio é dramático.

"Não sabemos se as pessoas terão coragem de gastar e de sair de casa agora para comprar presentes" José Bergamin - Vice-presidente da Federação das Indústrias e diretor da Federação do Comércio

Bergamin explica que, apesar de não ser um grande centro econômico como Rio de Janeiro e São Paulo, o Espírito Santo pode embarcar nessa decisão. "Nesses locais, a doença tem apresentado um grande avanço. Talvez seja ideal acompanhar o movimento nacional que discute essa mudança", acrescenta.

Na tarde desta quarta-feira (15), o setor produtivo se reunirá com o governo do Estado para propor a volta do comércio com a adoção de medidas de proteção, como uso de equipamentos de proteção e liberação da abertura de lojas apenas em cidades com baixos casos confirmados da Covid-19.