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Coronavírus no ES

Fecomércio vai propor reabertura gradual de lojas a partir de segunda

Principal entidade do setor participa de reunião com o governo do Estado nesta quarta-feira (15) e vai defender retomada com menos restrições nas cidades sem casos da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 22:47

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 22:47

Data: 20/03/2020 - ES - Cariacica - Comércio na avenida Expedito Garcia em Campo Grande - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Entidade defende reabertura gradativa do comércio para ajudar na economia, sem afetar negativamente a pandemia Crédito: Vitor Jubini
A reabertura do comércio de forma gradual, a partir da próxima segunda-feira (20), será proposta pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), em reunião com o governo do Estado marcada para esta quarta-feira (15). A entidade também vai propor que nas cidades capixabas onde não há casos confirmados do novo coronavírus (veja lista no final a matéria) essa reabertura possa ocorrer sob um sistema menos rígido, sem restrições de horários, por exemplo.
O pleito para abertura abrange todos os municípios. Porém, pensamos que aqueles que têm o índice praticamente zero de pessoas afetadas poderiam ter um tratamento diferenciado para os lojistas. Ou seja, uma reabertura mais ampla, sem tantas restrições, explicou José Lino Sepulcri, presidente da Fecomércio.
 > CORONAVÍRUS | A cobertura completa
No Estado, o comércio considerado não essencial está fechado desde o dia 21 de março, como uma das medidas para conter o avanço da pandemia da Covid-19. No último dia 6, uma flexibilização permitiu a abertura de lojas de material de construção, de peças automotivas e de chocolate, em horários limitados.
Com o atual decreto sendo válido até o próximo domingo (19), o próprio governo estadual já admitiu que estuda alternativas para permitir o funcionamento do setor. Conforme afirmação do governador Renato Casagrande (PSB), foi formado um grupo de trabalho com trabalhadores e empresários para a retomada segura das atividades.
"Estamos muito otimistas para a reabertura do comércio, no máximo, a partir da segunda-feira (20). O setor e o governo estão alinhados em abrir os estabelecimentos com responsabilidade. Não achamos que vai afetar negativamente a transmissão do coronavírus no Estado"
José Lino Sepulcri - Presidente da Fecomércio-ES
Na avaliação de Sepulcri, a abertura gradativa do comércio nos próximos dias é essencial, visto que o fechamento já dura praticamente um mês. Muitos dos micro e pequenos empresários não têm caixa para absorver as despesas fixas durante todo esse período sem obter nenhuma receita, afirmou.
Na semana passada, ele já havia afirmado que o setor chegou ao limite e que as demissões deveriam aumentar a partir da última segunda-feira (13). Chega uma hora que o dono não tem alternativa. A retomada é necessária para garantir a sobrevivência de milhares de capixabas, defendeu.

REUNIÃO MARCADA

Segundo o presidente da Fecomércio-ES, a entidade irá se reunir com o governador e secretários estaduais nesta quarta-feira (15), às 14h, no Palácio Anchieta. O encontro é, justamente, para discutir de que forma pode ser retomado o funcionamento do setor. A Gazeta procurou o governo do Estado para que se pronunciasse a respeito, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

VEJA QUAIS CIDADES AINDA NÃO TÊM CASOS DO NOVO CORONAVÍRUS

De acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgado na noite desta terça-feira (14), 50 cidades não têm casos da Covid-19. São elas: 
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivácqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Conceição da Barra
  • Conceição do Castelo
  • Divino São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itarana
  • Iúna
  • Jaguaré
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Muniz Freire
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Montanha
  • Mucurici
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Ponto Belo
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • São Domingos do Norte
  • Vargem Alta
  • Vila Pavão
  • Vila Valério

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