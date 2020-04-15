Fecomércio vai propor reabertura gradual de lojas a partir de segunda

Entidade defende reabertura gradativa do comércio para ajudar na economia, sem afetar negativamente a pandemia Crédito: Vitor Jubini

(veja lista no final a matéria) essa reabertura possa ocorrer sob um sistema menos rígido, sem restrições de horários, por exemplo. A reabertura do comércio de forma gradual, a partir da próxima segunda-feira (20), será proposta pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), em reunião com o governo do Estado marcada para esta quarta-feira (15). A entidade também vai propor que nas cidades capixabas onde não há casos confirmados do novo coronavírus essa reabertura possa ocorrer sob um sistema menos rígido, sem restrições de horários, por exemplo.

O pleito para abertura abrange todos os municípios. Porém, pensamos que aqueles que têm o índice praticamente zero de pessoas afetadas poderiam ter um tratamento diferenciado para os lojistas. Ou seja, uma reabertura mais ampla, sem tantas restrições, explicou José Lino Sepulcri, presidente da Fecomércio.

"Estamos muito otimistas para a reabertura do comércio, no máximo, a partir da segunda-feira (20). O setor e o governo estão alinhados em abrir os estabelecimentos com responsabilidade. Não achamos que vai afetar negativamente a transmissão do coronavírus no Estado" José Lino Sepulcri - Presidente da Fecomércio-ES

Na avaliação de Sepulcri, a abertura gradativa do comércio nos próximos dias é essencial, visto que o fechamento já dura praticamente um mês. Muitos dos micro e pequenos empresários não têm caixa para absorver as despesas fixas durante todo esse período sem obter nenhuma receita, afirmou.

Na semana passada, ele já havia afirmado que o setor chegou ao limite e que as demissões deveriam aumentar a partir da última segunda-feira (13). Chega uma hora que o dono não tem alternativa. A retomada é necessária para garantir a sobrevivência de milhares de capixabas, defendeu.

REUNIÃO MARCADA

Segundo o presidente da Fecomércio-ES, a entidade irá se reunir com o governador e secretários estaduais nesta quarta-feira (15), às 14h, no Palácio Anchieta. O encontro é, justamente, para discutir de que forma pode ser retomado o funcionamento do setor. A Gazeta procurou o governo do Estado para que se pronunciasse a respeito, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

VEJA QUAIS CIDADES AINDA NÃO TÊM CASOS DO NOVO CORONAVÍRUS

De acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgado na noite desta terça-feira (14), 50 cidades não têm casos da Covid-19. São elas: