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Coronavírus

Grupo de trabalho vai discutir regras para reabertura do comércio no ES

O governador Renato Casagrande afirmou que o grupo vai conversar com trabalhadores e empresários para buscar alternativas para uma retomada segura de alguns setores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 19:44

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 19:44

Comércio na Avenida Expedito Garcia em Campo Grande: decreto para fechamento de lojas vai até semana que vem
Comércio na Avenida Expedito Garcia em Campo Grande: decreto para fechamento de lojas vai até semana que vem Crédito: Vitor Jubini
Embora tenha decidido prorrogar o fechamento do comércio no Espírito Santo, o governador Renato Casagrande sinalizou que pode flexibilizar a medida a partir do dia 20 de abril.
Casagrande afirmou, durante pronunciamento na tarde deste sábado (11), que um grupo de trabalho do governo do Estado vai conversar com trabalhadores e empresários com o objetivo de buscar alternativas para uma retomada segura de alguns setores.
A conversa será liderada pelos secretários de Estado Luís Carlos Cruz (Justiça), Tyago Hoffmann (Governo) e Álvaro Duboc (Economia e Planejamento). Vai incluir ainda representantes do Ministério Público Estadual e do Ministério Público do Trabalho e o procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula. Também serão consultados representantes dos demais poderes e a academia.

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"Montamos um grupo de trabalho para construir medidas que possam assegurar distanciamento social, o isolamento de grupos de risco e evitar as aglomerações. Vamos avaliar quais atividades podemos retomar a partir da outra segunda-feira (dia 20)", relatou Casagrande.
O governador afirmou que não pode precisar quanto tempo a crise provocada pela pandemia de coronavírus vai durar no Estado e citou que ela pode durar "alguns meses". Contudo,  ele afirmou que a atividade comercial não pode ficar parada por muito tempo.

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"Se for demorar um ano, nós não podemos ficar com as atividades paradas um ano. Não pode ficar parado muito tempo porque é uma importante atividade econômica", destacou.
O governador Renato Casagrande decidiu manter o comércio fechado no Espírito Santo até o dia 19 de abril. A medida é para tentar conter o avanço do coronavírus no Estado, já que o isolamento social é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

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