Grupo de trabalho vai discutir regras para reabertura do comércio no ES

Comércio na Avenida Expedito Garcia em Campo Grande: decreto para fechamento de lojas vai até semana que vem Crédito: Vitor Jubini

Casagrande afirmou, durante pronunciamento na tarde deste sábado (11), que um grupo de trabalho do governo do Estado vai conversar com trabalhadores e empresários com o objetivo de buscar alternativas para uma retomada segura de alguns setores.

A conversa será liderada pelos secretários de Estado Luís Carlos Cruz (Justiça), Tyago Hoffmann (Governo) e Álvaro Duboc (Economia e Planejamento). Vai incluir ainda representantes do Ministério Público Estadual e do Ministério Público do Trabalho e o procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula. Também serão consultados representantes dos demais poderes e a academia.



"Montamos um grupo de trabalho para construir medidas que possam assegurar distanciamento social, o isolamento de grupos de risco e evitar as aglomerações. Vamos avaliar quais atividades podemos retomar a partir da outra segunda-feira (dia 20)", relatou Casagrande.

O governador afirmou que não pode precisar quanto tempo a crise provocada pela pandemia de coronavírus vai durar no Estado e citou que ela pode durar "alguns meses". Contudo, ele afirmou que a atividade comercial não pode ficar parada por muito tempo.

"Se for demorar um ano, nós não podemos ficar com as atividades paradas um ano. Não pode ficar parado muito tempo porque é uma importante atividade econômica", destacou.

O governador Renato Casagrande decidiu manter o comércio fechado no Espírito Santo até o dia 19 de abril. A medida é para tentar conter o avanço do coronavírus no Estado, já que o isolamento social é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

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