Comércio fechado: Representantes do setor falam em aumento de demissões

Comércio fechado no Espírito Santo durante a pandemia do coronavírus Crédito: TV Gazeta Sul

Após o anúncio do governador Renato Casagrande de que as restrições impostas ao comércio continuarão na próxima semana , entidades que representam a área mostram preocupação com a manutenção da medida. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio) o setor já chegou ao limite e as demissões vão aumentar a partir de segunda-feira (13).

Segundo o presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, que participou da videoconferência com o governador e toda a equipe neste sábado (11), foram apresentados os argumentos do setor produtivo, em relação ao grande prejuízo já registrado. Diante da decisão do governo, Sepulcri afirma que os micro e pequeno empresários, que são a maioria no Estado, serão os mais afetados.

Para nós é altamente decepcionante porque, ao nosso ver, nós já chegamos ao limite, que não tem mais como resistir a essa situação. A tendência é que as demissões serão muito mais aceleradas a partir de segunda-feira, e também há a preocupação sobre a mortandade das micro e pequenas empresas, que com certeza ocorrerá em muito mais quantidade, disse.

Além disso, o presidente da entidade demonstrou preocupação com a medida para além da Grande Vitória.

É preocupante porque existe uma revolta da grande maioria, principalmente do interior, da região Noroeste e Norte, disse.

"A PRESSÃO ESTÁ MUITO GRANDE"

Já o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL Vitória) Estanislau Ventorim, afirma que havia uma esperança do setor de haver uma flexibilização nos próximos dias. Ele também reforça a dificuldade enfrentada por micro e pequenas empresas, e a perspectiva ruim de futuro para os comerciantes.

Para nós é muito complicado pois tem uma grande maioria de micro e pequenas empresas precisando trabalhar. Mas, também não podemos ir contra o que o governo e o que a lei determinam. O impacto nas empresas já está acontecendo. Nós não vamos sair lá na frente do mesmo tamanho, vamos diminuir o tamanho. Na verdade não sabemos quem vai conseguir chegar lá na frente. A pressão está muito grande, disse.

No entanto, Ventorim reconhece a necessidade do sacrifício e acredita que haverá uma flexibilidade nas medidas nas próximas semanas. Entendemos que neste momento é preciso um sacrifício, e pensamos que na outra segunda-feira (20) a gente possa abrir, porque não está fácil ficar realmente de braços cruzados, completou.