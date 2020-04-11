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Pandemia no ES

São Gabriel da Palha registra segundo caso confirmado de coronavírus

A prefeitura informou neste sábado (11) que se trata de uma mulher de 42 anos que voltou de uma viagem ao Rio de Janeiro. A primeira confirmação de caso no município ocorreu um dia antes, na sexta-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 15:43

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 15:43

As andorinhas tinham por hábito repousarem nos oito oitis que ficam na praça da igreja matriz de São Gabriel da Palha
Praça da igreja matriz de São Gabriel da Palha Crédito: Reprodução/Google Maps
A Prefeitura de São Gabriel da Palha, na região Noroeste do Estado, confirmou na tarde deste sábado (11) que mais uma pessoa foi confirmada com Covid-19 na cidade. Se trata de uma mulher de 42 anos que voltou de uma viagem ao Rio de Janeiro.
O município diz que ela está em isolamento desde que retornou de viagem e que já informou a todos que tiveram contato com ela para que também se isolem.

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A mulher não apresenta sintomas graves e está sendo monitorada. A prefeitura informou que ela não teve contato com o primeiro caso confirmado da doença no município. Não se trata, portanto, de transmissão dentro do próprio município.

PRIMEIRO CASO CONFIRMADO NO DIA ANTERIOR

O primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus em São Gabriel da Palha foi confirmado nesta sexta-feira (10). O paciente é um caminhoneiro de 75 anos que veio de São Paulo. A prefeitura informou que ele também não apresenta sintomas graves e está isolado em casa, assim como os familiares.

OS NÚMEROS NO ESTADO

Já chega a 349 o número de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 no Espírito Santo. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na noite de sexta-feira (10), 95 casos foram confirmados no Estado só nas últimas 48 horas.
Vila Velha é o município com maior número de casos, com 100 pessoas infectadas. O Estado também já registra nove mortes pela Covid-19: duas em Vitória, duas em Vila Velha, três na Serra, uma em Linhares e uma em São Mateus.

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