Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Coronavírus: casos por bairros devem começar a ser divulgados na próxima semana
Dados do ES

Coronavírus: casos por bairros devem começar a ser divulgados na próxima semana

O secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que o governo vai disponibilizar mapas onde as pessoas vão poder observar o comportamento da epidemia no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 14:50

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 14:50

Secretária de Estado da Saúde (Sesa)
Secretária de Estado da Saúde: até o momento, dados são divulgados por município Crédito: Ricardo Medeiros
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) deve começar a divulgar, na próxima semana, os dados do novo coronavírus por bairro. Até o momento, a pasta divulga essas informações apenas por município, mas o próprio governador Renato Casagrande (PSB) já tinha manifestado o interesse em detalhar os casos.
Nesta sexta-feira (10), o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que esse detalhamento deve ser divulgado nos próximos dias. O secretário destacou que, dessa forma, a população vai poder conhecer melhor a realidade da sua região.
"A partir da próxima semana, a gente já vai começar a publicar os resultados por bairro e disponibilizar alguns mapas onde as pessoas vão poder observar o comportamento da epidemia no Estado. A partir de segunda-feira, já é possível a gente ter algum mapa"
Nésio Fernandes - Secretário estadual de Saúde

Veja Também

Bebê de cinco meses pega coronavírus dentro de UTI em hospital na Serra

Fundão confirma segundo paciente infectado por coronavírus

População faz fila e acaba com estoque de botijas de gás em meia hora

Nesta sexta-feira, subiu para nove o número de mortes por coronavírus no Espírito Santo. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde, foram duas em Vitória, duas em Vila Velha, três na Serra, uma em Linhares e uma em São Mateus.
O último boletim divulgado também indica que pelo menos 349 pessoas foram infectadas até o momento. Do total, 244 estão em isolamento residencial. Segundo a Sesa, 56 pacientes estão internados. Deles, 39 ocupam quartos das unidades de terapia intensiva. Até agora, 41 pacientes foram curados da Covid-19.

Veja Também

Colatina registra sexto caso de contaminação pelo novo coronavírus

Santa Teresa registra três novos casos de contaminação de coronavírus

Três capixabas estão entre os infectados por coronavírus em plataforma no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados