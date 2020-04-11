Coronavírus: casos por bairros devem começar a ser divulgados na próxima semana

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) deve começar a divulgar, na próxima semana, os dados do novo coronavírus por bairro. Até o momento, a pasta divulga essas informações apenas por município, mas o próprio governador Renato Casagrande (PSB) já tinha manifestado o interesse em detalhar os casos.
Nesta sexta-feira (10), o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que esse detalhamento deve ser divulgado nos próximos dias. O secretário destacou que, dessa forma, a população vai poder conhecer melhor a realidade da sua região.
"A partir da próxima semana, a gente já vai começar a publicar os resultados por bairro e disponibilizar alguns mapas onde as pessoas vão poder observar o comportamento da epidemia no Estado. A partir de segunda-feira, já é possível a gente ter algum mapa"
Nesta sexta-feira, subiu para nove o número de mortes por coronavírus no Espírito Santo. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde, foram duas em Vitória, duas em Vila Velha, três na Serra, uma em Linhares e uma em São Mateus.
O último boletim divulgado também indica que pelo menos 349 pessoas foram infectadas até o momento. Do total, 244 estão em isolamento residencial. Segundo a Sesa, 56 pacientes estão internados. Deles, 39 ocupam quartos das unidades de terapia intensiva. Até agora, 41 pacientes foram curados da Covid-19.