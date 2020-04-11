Fundão confirma segundo paciente infectado por coronavírus

A Prefeitura de Fundão confirmou o segundo caso diagnosticado de Covid-19 no município neste sábado (11). Trata-se de uma mulher, que possui entre 40 e 50 anos.
Segundo o município, a paciente está internada em hospital particular da Grande Vitória. O caso não consta no último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde e ainda será notificado à pasta.
O primeiro caso em Fundão de uma pessoa infectada pelo novo coronavírus foi registrado no dia 2 de abril. Segundo a prefeitura, o paciente é um morador da sede da cidade. Atualmente, nove casos estão sendo investigados pela Secretaria de Saúde Municipal.
NÚMEROS NO ESTADO
Já chega a 349 o número de pessoas diagnosticadas com a Covid-19 no Espírito Santo. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde na noite de sexta-feira (10), 95 casos foram confirmados no Estado só nas últimas 48 horas.
Vila Velha é o município com maior número de casos, com 100 pessoas infectadas. O Estado também já registra nove mortes pela Covid-19: duas em Vitória, duas em Vila Velha, três na Serra, uma em Linhares e uma em São Mateus.