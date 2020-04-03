Agentes da Prefeitura de Fundão realizando a desinfecção e higienização no município Crédito: Divulgação / Prefeitura de Fundão

Your browser does not support the audio element. Fundão registra primeiro caso confirmado de coronavírus

Segundo o secretário de saúde de Fundão, Fernando Gustavo, a confirmação foi feita pela própria Sesa junto ao município ainda na noite desta quinta (02) e se trata de um morador da sede da cidade.

Acabamos de receber agora a noite (quinta, 2) uma ligação da Vigilância Epidemiológica Estadual confirmando o primeiro caso positivo para coronavírus de um morador da sede do município, disse.