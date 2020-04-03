Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19 no ES

Fundão registra primeiro caso confirmado de coronavírus

Além do caso confirmado, o município tem outras 16 suspeitas da Covid-19 em investigação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 09:11

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 09:11

Agentes da Prefeitura de Fundão realizando a desinfecção e higienização no município
Agentes da Prefeitura de Fundão realizando a desinfecção e higienização no município Crédito: Divulgação / Prefeitura de Fundão
A Prefeitura de Fundão confirmou o primeiro caso positivo do novo coronavírus na cidade. A informação já consta no último boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) na noite desta quinta-feira (02). Além do caso confirmado, o município tem outras 16 suspeitas da Covid-19 em investigação.
Fundão registra primeiro caso confirmado de coronavírus
Segundo o secretário de saúde de Fundão, Fernando Gustavo, a confirmação foi feita pela própria Sesa junto ao município ainda na noite desta quinta (02) e se trata de um morador da sede da cidade.
Acabamos de receber agora a noite (quinta, 2) uma ligação da Vigilância Epidemiológica Estadual confirmando o primeiro caso positivo para coronavírus de um morador da sede do município, disse.

Veja Também

"Não teve despedida", diz filho de homem morto por coronavírus no ES

Ainda de acordo com o secretário, o morador contaminado e os familiares estão recebendo as medidas sanitárias e cuidados por parte da prefeitura.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES
Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados