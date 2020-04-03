A Prefeitura de Fundão confirmou o primeiro caso positivo do novo coronavírus na cidade. A informação já consta no último boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) na noite desta quinta-feira (02). Além do caso confirmado, o município tem outras 16 suspeitas da Covid-19 em investigação.
Fundão registra primeiro caso confirmado de coronavírus
Segundo o secretário de saúde de Fundão, Fernando Gustavo, a confirmação foi feita pela própria Sesa junto ao município ainda na noite desta quinta (02) e se trata de um morador da sede da cidade.
Acabamos de receber agora a noite (quinta, 2) uma ligação da Vigilância Epidemiológica Estadual confirmando o primeiro caso positivo para coronavírus de um morador da sede do município, disse.
Ainda de acordo com o secretário, o morador contaminado e os familiares estão recebendo as medidas sanitárias e cuidados por parte da prefeitura.