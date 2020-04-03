Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • 'Não teve despedida', diz filho de homem morto por coronavírus no ES
Família de luto

'Não teve despedida', diz filho de homem morto por coronavírus no ES

O homem, de 57 anos, foi sepultado na tarde desta quinta-feira (02) em um cemitério da Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 21:44

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 21:44

Covid-19
Covid-19 Crédito: Cottonbro/ Pexels
O homem, de 57 anos, que morreu após ser contaminado com o novo coronavírus foi sepultado na tarde desta quinta-feira (02) em um cemitério da Serra. A cerimônia reuniu cerca de oito pessoas, incluindo o filho da vítima.
Sem se identificar, o filho conversou com a reportagem de A Gazeta por telefone. Ele contou que foi ele quem levou o pai ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, no dia 24 de março.
Como procedimento de segurança, os profissionais que trabalham no cemitério manusearam o caixão usando luvas, máscaras de proteção e jaleco. O corpo foi transportado diretamente para o local de sepultamento.

Quais eram os sintomas do seu pai?

Ele adoeceu dentro de casa. Eu insisti para poder levar ele ao médico porque na situação que a gente está vivendo, não pode ficar marcando bobeira. Chegou lá, já levaram para o isolamento e pronto, acabou! Não tivemos mais contato com ele. Infelizmente, não tivemos nem a possibilidade de despedir.

Qual era a profissão dele?

Quero preservar minha mãe, minhas irmãs. Eu não vou entrar em detalhes para evitar a exposição da família. Vamos ficar no nosso momento e não vamos passar muitos detalhes. Independente de qualquer coisa, a doença em si não escolhe o que a pessoa é. Meu pai era um cara caseiro.

Como era a rotina dele?

Meu pai não saía de casa nem quando tava sem isso (a Covid-19), quanto mais com isso! Essa doença já vinha acontecendo no mundo já fazia era tempo. Meu pai não viajou para lugar nenhum. Para eu tirar ele de casa para comer um lanche era um sacrifício danado.  Mas aí vai no supermercado, coloca a mão no carrinho, vai no shopping, bota a mão aqui e ali... Infelizmente, aconteceu. Não tem como falar: foi por causa disso. 

Você adotou algum tipo de protocolo de segurança após o contato com seu pai?

Seguimos as recomendações que é ficar dentro de casa. Eu tive contato direto com meu pai. Para resguardar minha família, estou sozinho em casa (ele não morava com o pai).

Como será a vida de vocês de agora em diante?

O futuro pertence a Deus. A gente tem que viver o hoje e entregar o amanhã para Deus. Uma jornada terminou, mas a nossa precisa caminhar. É triste, muito triste.

Veja Também

Coronavírus no ES: 20 pessoas estão internadas em UTIs

Governo chama profissionais de saúde para luta contra coronavírus

Coronavírus no ES: Estado já tem 139 pessoas infectadas pela doença

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados