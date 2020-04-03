'Não teve despedida', diz filho de homem morto por coronavírus no ES

Meu pai não saía de casa nem quando tava sem isso (a Covid-19), quanto mais com isso! Essa doença já vinha acontecendo no mundo já fazia era tempo. Meu pai não viajou para lugar nenhum. Para eu tirar ele de casa para comer um lanche era um sacrifício danado. Mas aí vai no supermercado, coloca a mão no carrinho, vai no shopping, bota a mão aqui e ali... Infelizmente, aconteceu. Não tem como falar: foi por causa disso.