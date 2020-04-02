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Ministério da Saúde

Governo chama profissionais de saúde para luta contra coronavírus

Portaria institui programa que visa organizar luta contra pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 17:18

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 17:18

Governo chama profissionais de saúde para luta contra coronavírus
Governo chama profissionais de saúde para luta contra coronavírus Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom
O Ministério da Saúde publicou portaria hoje (2) instituindo o programa Brasil Conta Comigo. A iniciativa vai organizar a atuação de trabalhadores da área da saúde em ações de apoio à prevenção e ao combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19).
São abarcados no conceito de profissionais de saúde os trabalhadores das seguintes carreiras: serviço social, biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia e técnicos em radiologia.
Profissionais dessas áreas serão colocados em um cadastro geral, que poderá ser consultado pelas autoridades de saúde para o planejamento de suas iniciativas. A informação sobre esses trabalhadores deverá ser repassada pelos respectivos conselhos profissionais. Essas entidades também deverão orientá-los a preencher o formulário do programa.
Eles serão capacitados nos protocolos clínicos do ministério da Saúde, e vão contribuir nas ações de combate ao novo coronavírus. A capacitação será realizada por meio de atividades de educação a distância (EAD).
O programa ficará ativo durante o todo o período de estado de emergência em saúde pública. A portaria, contudo, não deixa claro como esses profissionais atuarão e como será garantida a qualificação profissional necessária para o atendimento adequado às demandas do sistema de saúde.
Com informações da Agência Brasil

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