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Covid-19

Coronavírus no ES: Estado já tem 139 pessoas infectadas pela doença

O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 20:06

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 20:06

Covid-19
Covid-19 Crédito: Miguel Á. Padriñán/ Pexels
O Espírito Santo tem 139 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta quinta-feira (02). O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.
Os casos confirmados estão distribuídos nos municípios de Vila Velha (44), Vitória (36), Serra (23), Cariacica (11), Linhares (7), Guarapari (3), São Mateus (3), Castelo (2), Sooretama (2), Afonso Cláudio (1), Aracruz (1), Fundão (1), Cachoeiro de Itapemirim (1), Itapemirim (1), Viana (1), Santa Teresa (1) e São Roque do Canaã (1). 
Nesta quinta-feira (02), a Secretaria da Saúde (Sesa) confirmou duas mortes causadas pela doença. Pela manhã, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, confirmou a morte de um homem de 57 anos, morador do município da Serra. Ele era hipertenso, obeso e deu entrada no pronto-socorro do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado no mesmo município, no dia 24 de março e morreu às 22h45 dessa quarta-feira (01).
Já no final da tarde, o governador Renato Casagrande informou, durante transmissão ao vivo em suas redes sociais, a segunda morte confirmada pela Covid-19. Trata-se de um homem de 40 anos, morador de Vila Velha, que estava internado em um hospital particular da Serra.
Segundo o boletim da Sesa,  ele apresentou os sintomas duas semanas após retornar de uma viagem à São Paulo e só procurou o serviço de saúde quando já estava grave. Esse óbito estava em investigação desde o final da tarde dessa quarta.
Dos 139  casos confirmados, 13 pacientes já estão curados, 97 estão em isolamento residencial e 29 estão internados, sendo 20 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Agora com dois óbitos registrados.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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