Coronavírus: ES registra 49 novos casos da doença em um só dia

Após confirmar a nona morte por Covid-19 doença causada pelo novo coronavírus nesta sexta-feira (10), o Espírito Santo também registrou o maior número de pessoas infectadas pela doença em um só dia, desde que o primeiro caso foi registrado no dia 5 de março, há pouco mais de um mês.
Do relatório divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta sexta-feira (10) para o que saiu na última quinta-feira (9), 49 novos casos foram confirmados no período de 24 horas. De quarta-feira (8) para quinta, foram 46 novos casos contabilizados, o maior número de novos casos em um dia até esta sexta. Desta forma, em 48 horas, o Espírito Santo registrou 95 novos casos no número total de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus. Ao todo, são 349 pessoas com a doença.
Entre os novos casos, a cidade de São Gabriel da Palha, na região Norte do Estado, confirmou o primeiro registro de Covid-19 também nesta sexta-feira (10). Trata-se de um idoso de 85 anos e que está em isolamento domiciliar.
INTERNAÇÕES E CURADOS
Cresceram também os números de pacientes internados no Espírito Santo. Agora são 56, sendo que 39 ocupam leitos de unidades de terapia intensivas, 6 a mais do que no boletim anterior.
O Espírito Santo contabiliza ainda 244 pacientes em isolamento domiciliar e outros 41 estão curados da Covid-19.