Coronavírus: dados de celulares mostram queda no isolamento social no ES

Dados de localização de celulares apontam uma redução no isolamento social no Espírito Santo, segundo levantamento feito por uma empresa de tecnologia. O comportamento da população no Estado contraria as recomendações da Organização Mundial da Saúde para reduzir o avanço do coronavírus.
Desde o fim de março, vem aumentando consideravelmente o número de capixabas que saíram às ruas, mesmo com a proibição do funcionamento do comércio e de outros estabelecimentos. Do dia 22 de março até o dia 8 de abril último dado registrado , o índice de isolamento social no Espírito Santo caiu de 73% para 47,9%, bem abaixo do recomendado, que é próximo a 70%. Em todo o Brasil, essa média está em 49%.
As informações fazem parte de um levantamento feito pela In Loco, empresa de tecnologia que usa dados enviados por aplicativos para acompanhar o deslocamento dos usuários. A empresa garante que nenhuma informação pessoal é coletada e afirma que o único dado captado e analisado é a localização.
A redução do isolamento no Espírito Santo acompanha a queda em todos os outros Estados do Brasil nenhuma outra unidade da federação atingiu o índice superior a 60% no Brasil.
Na região Sudeste, o Rio de Janeiro, de acordo com o levantamento, tem o maior isolamento (52,3%), seguido por São Paulo (48,7%). O Espírito Santo vem em seguida com 47,9% e, por último no Sudeste, Minas Gerais, com 47,3%. O Estado do Brasil com menor índice de isolamento é o Mato Grosso do Sul, com 40,4%.
A PESQUISA
A partir de uma base de dados com mais de 60 milhões de dispositivos móveis em todo o Brasil, a empresa criou o Índice de Isolamento Social, o que permite mapear a movimentação de pessoas dentro de regiões específicas e medir quais apontam maior distanciamento social