Coronavírus: dados de celulares mostram queda no isolamento social no ES

Movimento do calçadão em Itapuã e Praia da Costa Crédito: Vitor Jubini

Dados de localização de celulares apontam uma redução no isolamento social no Espírito Santo , segundo levantamento feito por uma empresa de tecnologia. O comportamento da população no Estado contraria as recomendações da Organização Mundial da Saúde para reduzir o avanço do coronavírus

Desde o fim de março, vem aumentando consideravelmente o número de capixabas que saíram às ruas, mesmo com a proibição do funcionamento do comércio e de outros estabelecimentos. Do dia 22 de março até o dia 8 de abril  último dado registrado , o índice de isolamento social no Espírito Santo caiu de 73% para 47,9%, bem abaixo do recomendado, que é próximo a 70%. Em todo o Brasil, essa média está em 49%.

As informações fazem parte de um levantamento feito pela In Loco, empresa de tecnologia que usa dados enviados por aplicativos para acompanhar o deslocamento dos usuários. A empresa garante que nenhuma informação pessoal é coletada e afirma que o único dado captado e analisado é a localização.

A redução do isolamento no Espírito Santo acompanha a queda em todos os outros Estados do Brasil  nenhuma outra unidade da federação atingiu o índice superior a 60% no Brasil.

Na região Sudeste, o Rio de Janeiro , de acordo com o levantamento, tem o maior isolamento (52,3%), seguido por São Paulo (48,7%). O Espírito Santo vem em seguida com 47,9% e, por último no Sudeste, Minas Gerais , com 47,3%. O Estado do Brasil com menor índice de isolamento é o Mato Grosso do Sul, com 40,4%.

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