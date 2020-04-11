Queda no isolamento vai impactar a curva de casos no ES, diz secretário

O secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, afirmou nesta sexta-feira (10) que a queda no isolamento social no Espírito Santo vai impactar, em duas semanas, a curva de aumento de casos da Covid-19 no Estado.
Dados de localização de celulares apontam uma redução no isolamento no Espírito Santo, segundo levantamento feito por uma empresa de tecnologia. O comportamento da população no Estado contraria as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para reduzir o avanço do coronavírus.
"Tivemos alguns estudos publicados nesta semana que apontaram uma lentidão no crescimento de casos no Espírito Santo. E os estudos apontam que isso tem relação com as medidas de isolamento, importante para conter a expansão rápida da doença. Com o aumento de circulação de pessoas nos últimos dias, não há dúvida nenhuma que daqui a duas, três semanas isso vai impactar na curva", afirmou o secretário.
Desde o fim de março, vem aumentando consideravelmente o número de capixabas que saíram às ruas, mesmo com a proibição do funcionamento do comércio e de outros estabelecimentos. Do dia 22 de março até o dia 8 de abril último dado registrado , o índice de isolamento social no Espírito Santo caiu de 73% para 47,9%, bem abaixo do recomendado, que é próximo a 70%. Em todo o Brasil, essa média está em 49%.
A secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que, até esta sexta-feira (10), pelo menos 349 pessoas foram infectadas pelo cornavírus, 49 casos a mais do que o boletim divulgado na última quinta-feira (9). Do total, 244 estão em isolamento residencial. O Estado já registrou nove mortes por coronavírus.
Segundo a Sesa, 56 pacientes estão internados. Deles, 39 ocupam quartos das unidades de terapia intensiva. Até o momento, 41 pacientes foram curados da Covid-19.