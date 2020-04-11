Queda no isolamento vai impactar a curva de casos no ES, diz secretário

Movimento de pessoas no calçadão da Praia de Camburi durante pandemia do Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

O secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, afirmou nesta sexta-feira (10) que a queda no isolamento social no Espírito Santo vai impactar, em duas semanas, a curva de aumento de casos da Covid-19 no Estado

"Tivemos alguns estudos publicados nesta semana que apontaram uma lentidão no crescimento de casos no Espírito Santo. E os estudos apontam que isso tem relação com as medidas de isolamento, importante para conter a expansão rápida da doença. Com o aumento de circulação de pessoas nos últimos dias, não há dúvida nenhuma que daqui a duas, três semanas isso vai impactar na curva", afirmou o secretário.

Desde o fim de março, vem aumentando consideravelmente o número de capixabas que saíram às ruas, mesmo com a proibição do funcionamento do comércio e de outros estabelecimentos. Do dia 22 de março até o dia 8 de abril  último dado registrado , o índice de isolamento social no Espírito Santo caiu de 73% para 47,9%, bem abaixo do recomendado, que é próximo a 70%. Em todo o Brasil, essa média está em 49%.