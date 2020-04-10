São Mateus instala barreira em Guriri para controlar acesso de turistas

São Mateus controla acesso de turistas em Guriri Crédito: Prefeitura de São Mateus

Temendo uma grande concentração de turistas e visitantes durante o feriado da Semana Santa, a Prefeitura de São Mateus , no Norte do Espírito Santo, resolveu restringir o acesso de pessoas ao balneário de Guriri. O objetivo da medida é conter o avanço do novo coronavírus no município.

A Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus instalou, nesta quinta-feira (9), uma barreira sanitária para fazer o controle de quem entra na ilha.

De acordo com a secretaria, equipes da Saúde, da Vigilância Sanitária e também da Polícia Militar (PM) estão de plantão, anotando endereços de onde as pessoas pretendem ficar, a origem delas, aferindo a pressão e identificando se a temperatura está elevada  com termômetro de testa, que mede temperatura à distância  e outros sintomas.

Caso alguma pessoa apresente sintomas compatíveis com o novo coronavírus, causador da Covid-19, será encaminhada para unidades de saúde de plantão.

São Mateus controla acesso de turistas em Guriri Crédito: Prefeitura de São Mateus