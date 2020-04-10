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Combate ao coronavírus

São Mateus instala barreira em Guriri para controlar acesso de turistas

A barreira sanitária foi instalada pela prefeitura para abordar quem entra no balneário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2020 às 18:28

Publicado em 10 de Abril de 2020 às 18:28

São Mateus controla acesso de turistas em Guriri
São Mateus controla acesso de turistas em Guriri Crédito: Prefeitura de São Mateus
Temendo uma grande concentração de turistas e visitantes durante o feriado da Semana Santa, a Prefeitura de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, resolveu restringir o acesso de pessoas ao balneário de Guriri. O objetivo da medida é conter o avanço do novo coronavírus no município.
A Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus instalou, nesta quinta-feira (9), uma barreira sanitária para fazer o controle de quem entra na ilha.
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa.
De acordo com a secretaria, equipes da Saúde, da Vigilância Sanitária e também da Polícia Militar (PM) estão de plantão, anotando endereços de onde as pessoas pretendem ficar, a origem delas, aferindo a pressão e identificando se a temperatura está elevada  com termômetro de testa, que mede temperatura à distância  e outros sintomas.
Caso alguma pessoa apresente sintomas compatíveis com o novo coronavírus, causador da Covid-19, será encaminhada para unidades de saúde de plantão.
São Mateus controla acesso de turistas em Guriri
São Mateus controla acesso de turistas em Guriri Crédito: Prefeitura de São Mateus
As famílias abordadas estão nos recebendo com muita tranquilidade, estão entendendo a importância da ação e a gravidade da situação, destacou a coordenadora da Unidade de Saúde de Guriri, Carine Motta.

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