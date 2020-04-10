Moradores fazem barreira em Regência para evitar entrada de turistas

Para controlar a entrada de turistas e visitantes no feriado de Semana Santa e impedir a propagação do novo coronavírus, moradores do distrito de Regência, litoral de Linhares, no Norte do Espírito Santo, montaram uma barreira de acesso na principal entrada da localidade na ES 010. Na manhã desta sexta-feira (10), a Polícia Militar foi acionada, pois, segundo denúncia, os moradores estavam impedindo a circulação no local.
De acordo com a PM, quando os militares chegaram ao ponto de controle constataram que a barreira era feita com uma corda. A equipe conversou com os moradores, que retiraram a corda, liberando o trânsito de veículos e pessoas.
Uma das lideranças comunitárias de Regência, o estudante Diego Roldão, confirmou que a PM esteve no local e pediu aos moradores a retirada da corda e orientou que o bloqueio não poderia impedir a entrada de nenhum veículo.
O estudante explicou que a intenção inicial do movimento era realmente proibir a entrada de qualquer visitante, mas como não encontraram amparo legal, resolveram manter o movimento com orientações para quem chega ao local.
Qualquer visitante que chega, falamos que preferimos que eles não entrassem nesse momento. Mas como não podemos proibir, orientamos para que ele não fique circulando e que reforce as medidas de higiene. Não queremos que o coronavírus entre aqui, explicou Roldão.
De acordo com o estudante, o grupo vai manter a barreira montada durante todo feriado da semana santa, período que a vila é muito procurada por turistas. Os moradores organizaram uma escala de revezamento para que o controle funcione sem parar. No local, também é solicitado aos moradores de Regência que conversem com parentes de fora e solicite que eles não visitem o local no momento.
Responsável pela ES 010, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) informou que tem conhecimento da ação dos moradores e que disponibilizou um grupo de profissionais para avaliar a situação e dar suporte às pessoas que transitam pelo local.