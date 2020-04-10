Moradores fazem barreira em Regência para evitar entrada de turistas

Moradores fazem bloqueio na entrada de Regência Crédito: Diego Roldão

Para controlar a entrada de turistas e visitantes no feriado de Semana Santa e impedir a propagação do novo coronavírus , moradores do distrito de Regência, litoral de Linhares , no Norte do Espírito Santo, montaram uma barreira de acesso na principal entrada da localidade na ES 010. Na manhã desta sexta-feira (10), a Polícia Militar foi acionada, pois, segundo denúncia, os moradores estavam impedindo a circulação no local.

De acordo com a PM, quando os militares chegaram ao ponto de controle constataram que a barreira era feita com uma corda. A equipe conversou com os moradores, que retiraram a corda, liberando o trânsito de veículos e pessoas.

Uma das lideranças comunitárias de Regência, o estudante Diego Roldão, confirmou que a PM esteve no local e pediu aos moradores a retirada da corda e orientou que o bloqueio não poderia impedir a entrada de nenhum veículo.

O estudante explicou que a intenção inicial do movimento era realmente proibir a entrada de qualquer visitante, mas como não encontraram amparo legal, resolveram manter o movimento com orientações para quem chega ao local.

Qualquer visitante que chega, falamos que preferimos que eles não entrassem nesse momento. Mas como não podemos proibir, orientamos para que ele não fique circulando e que reforce as medidas de higiene. Não queremos que o coronavírus entre aqui, explicou Roldão.

De acordo com o estudante, o grupo vai manter a barreira montada durante todo feriado da semana santa, período que a vila é muito procurada por turistas. Os moradores organizaram uma escala de revezamento para que o controle funcione sem parar. No local, também é solicitado aos moradores de Regência que conversem com parentes de fora e solicite que eles não visitem o local no momento.