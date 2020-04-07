Não venham para Regência, pede associação a surfistas

A Associação de Surf de Regência (ASR), litoral de Linhares, emitiu uma nota pedindo que os surfistas não se desloquem para a vila. O objetivo é evitar a circulação de pessoas de outras regiões, evitando a possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus. Segundo representante da ASR, o comunicado foi divulgado, principalmente diante da previsão de ondas, o que geralmente atrai surfistas de todo o Espírito Santo para a comunidade.
De acordo com a nota, as entradas do Point 1, Point 2 e Reserva estão fechadas, além da praia que está sendo monitorada pelo ICMBio e pela Polícia Ambiental. A orientação, segundo a ASR, é para que os associados cumpram o isolamento social, seguindo as recomendações dos órgãos competentes. Não estamos recebendo visitantes. Não seja uma ameaça para nossa comunidade. Cumpra sua quarentena onde está, pede o comunicado.
Segundo Hualey Valim, secretário da ASR, o pedido é para proteger as famílias que vivem na vila. Somos de uma comunidade tradicional, pequena, fragilizada pelo rompimento da barragem, com muitos anciãos, que precisa pensar no isolamento no núcleo familiar, mas também no isolamento comunitário. A comunidade tem uma lógica de funcionamento diferente da cidade, logo, precisa pensar outras ações em relação à quarentena. Uma característica da vila é sua tranquilidade que atrai pessoas o ano todo, mas agora não é hora de visitantes olharem pra vila desta forma. É hora de cada um cumprir sua quarentena onde está, reforçou.
Ainda segundo Valim, as medidas visam garantir a saúde de todos durante a pandemia do novo coronavírus: "É uma barreira de consciência, um pedido de respeito e distância até o tempo melhorar", ressaltou.
COVID-19 EM LINHARES
O município de Linhares, Região Norte do Espírito Santo, já registrou 8 casos de contaminação pelo novo coronavírus. Segundo o último boletim Epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (6), dois pacientes seguem em isolamento domiciliar e um está internado no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.
Segundo a prefeitura, do total de casos confirmados, cinco pacientes já são considerados curados clinicamente. Até o momento, 193 casos foram notificados no município.