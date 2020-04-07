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Não venham para Regência, pede associação a surfistas

O pedido foi feito pela Associação de Surf de Regência (ASR), litoral de Linhares, no Norte do Espírito Santo, por conta do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 14:11

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 14:11

Associação pede que surfistas não
O pedido foi feito pela Associação de Surf de Regência por conta do coronavírus Crédito: Associação de Surf de Regência 
A Associação de Surf de Regência (ASR), litoral de Linhares, emitiu uma nota pedindo que os surfistas não se desloquem para a vila. O objetivo é evitar a circulação de pessoas de outras regiões, evitando a possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus. Segundo representante da ASR, o comunicado foi divulgado, principalmente diante da previsão de ondas, o que geralmente atrai surfistas de todo o Espírito Santo para a comunidade.
De acordo com a nota, as entradas do Point 1, Point 2 e Reserva estão fechadas, além da praia que está sendo monitorada pelo ICMBio e pela Polícia Ambiental. A orientação, segundo a ASR, é para que os associados cumpram o isolamento social, seguindo as recomendações dos órgãos competentes. Não estamos recebendo visitantes. Não seja uma ameaça para nossa comunidade. Cumpra sua quarentena onde está, pede o comunicado.
07/04/20 - Linhares - Não venham a Regência, pede associação a surfistas
07/04/20 - Linhares - o comunicado foi divulgado, principalmente diante da previsão de ondas, o que atrai surfistas de todo o Es Crédito: Leonardo Goliver
Segundo Hualey Valim, secretário da ASR, o pedido é para proteger as famílias que vivem na vila. Somos de uma comunidade tradicional, pequena, fragilizada pelo rompimento da barragem, com muitos anciãos, que precisa pensar no isolamento no núcleo familiar, mas também no isolamento comunitário. A comunidade tem uma lógica de funcionamento diferente da cidade, logo, precisa pensar outras ações em relação à quarentena. Uma característica da vila é sua tranquilidade que atrai pessoas o ano todo, mas agora não é hora de visitantes olharem pra vila desta forma. É hora de cada um cumprir sua quarentena onde está, reforçou.
Ainda segundo Valim, as medidas visam garantir a saúde de todos durante a pandemia do novo coronavírus: "É uma barreira de consciência, um pedido de respeito e distância até o tempo melhorar", ressaltou.
Pedido de Associação de Surf de Regência
Pedido de Associação de Surf de Regência Crédito: Reprodução

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COVID-19 EM LINHARES

O município de Linhares, Região Norte do Espírito Santo, já registrou 8 casos de contaminação pelo novo coronavírus. Segundo o último boletim Epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (6), dois pacientes seguem em isolamento domiciliar e um está internado no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.
Segundo a prefeitura, do total de casos confirmados, cinco pacientes já são considerados curados clinicamente. Até o momento, 193 casos foram notificados no município.

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