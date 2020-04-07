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Pandemia no ES

Colatina confirma outro caso de coronavírus e número sobe para 3 na cidade

A informação foi confirmada pela prefeitura. O terceiro infectado é amigo do primeiro paciente confirmado com a Covid-19 no município e filho do segundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 11:41

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 11:41

02/03/2020 - Rio Doce em Colatina
02/03/2020 - Rio Doce em Colatina Crédito: João Henrique Castro
Mais um caso do novo coronavírus foi confirmado no município de Colatina, na Região Noroeste do Estado. Agora, são três pacientes da cidade cujos testes deram positivos para a Covid-19. A informação foi divulgada nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde e confirmada pela Prefeitura de Colatina. O terceiro infectado é amigo do primeiro paciente confirmado com a doença no município e filho do segundo.
Segundo a prefeitura, os casos estão sendo registrados por transmissão comunitária, quando não se sabe a origem. O primeiro caso foi registrado na última sexta-feira (3). A vítima é um comerciante da região, de 53 anos, que é obeso e hipertenso. Ele permanece internado na UTI de um hospital particular do município. Três dias depois, veio a segunda confirmação: um idoso, de 60 anos, que é pai de um amigo do comerciante. Ele também permanece internado. 
Como o paciente confirmado nesta terça-feira (7) é amigo do comerciante e teve sintomas, como febre, dias antes de o pai ter sido testado positivo,  a Secretaria Municipal de Saúde de Colatina acredita ele foi infectado antes do pai. O homem permanece fazendo tratamento em isolamento residencial.
Além dos três confirmados, a prefeitura afirma que há em Colatina, atualmente, 44 casos suspeitos em investigação. Destes, nove já colheram material e aguardam o resultado do teste. 

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