Colatina confirma outro caso de coronavírus e número sobe para 3 na cidade

Mais um caso do novo coronavírus foi confirmado no município de Colatina, na Região Noroeste do Estado. Agora, são três pacientes da cidade cujos testes deram positivos para a Covid-19. A informação foi divulgada nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde e confirmada pela Prefeitura de Colatina. O terceiro infectado é amigo do primeiro paciente confirmado com a doença no município e filho do segundo.
Segundo a prefeitura, os casos estão sendo registrados por transmissão comunitária, quando não se sabe a origem. O primeiro caso foi registrado na última sexta-feira (3). A vítima é um comerciante da região, de 53 anos, que é obeso e hipertenso. Ele permanece internado na UTI de um hospital particular do município. Três dias depois, veio a segunda confirmação: um idoso, de 60 anos, que é pai de um amigo do comerciante. Ele também permanece internado.
Como o paciente confirmado nesta terça-feira (7) é amigo do comerciante e teve sintomas, como febre, dias antes de o pai ter sido testado positivo, a Secretaria Municipal de Saúde de Colatina acredita ele foi infectado antes do pai. O homem permanece fazendo tratamento em isolamento residencial.
Além dos três confirmados, a prefeitura afirma que há em Colatina, atualmente, 44 casos suspeitos em investigação. Destes, nove já colheram material e aguardam o resultado do teste.