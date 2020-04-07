Boa Esperança registra primeiro caso confirmado de coronavírus

Boa Esperança, cidade com cerca de 15 mil habitantes de acordo com o IBGE, confirmou o primeiro caso de covid-19

Esse é o segundo caso que estava sendo acompanhado pelos profissionais de saúde do município. Anteriormente, os agentes de saúde da cidade analisavam uma possível contaminação por coronavírus. O prefeito Lauro Vieira e a secretária municipal de Saúde, Ana Rosa Marin, informaram, ainda no dia 21 de março, que existia o registro do primeiro caso suspeito em Boa Esperança.