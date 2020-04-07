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Noroeste do ES

Boa Esperança registra primeiro caso confirmado de coronavírus

Confirmação ocorreu na manhã desta terça-feira (7) pela própria prefeitura, que investiga ainda outros dois casos.  Paciente confirmado com a Covid-19 está em isolamento domiciliar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 11:54

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 11:54

Data: 17/01/2020 - ES - Boa Esperança - Prefeito decreta situação de emergência por causa da dengue em Boa Esperança
Boa Esperança, cidade com cerca de 15 mil habitantes de acordo com o IBGE, confirmou o primeiro caso de covid-19  Crédito: Divulgação
Mais um município capixaba entrou para a lista de cidades com registro de infecção pelo novo coronavírus. A cidade de Boa Esperança confirmou o primeiro caso de Covid-19 no município na manhã desta terça-feira (7). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente está em isolamento domiciliar.
Boa Esperança registra primeiro caso confirmado de coronavírus
No último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no início da noite desta segunda-feira (6), 19 cidades do Espírito Santo registravam casos de Covid-19, totalizando 209 confirmações.  Os municípios que têm casos confirmados são: Vitória (64), Vila Velha (62), Serra (33), Cariacica (17), Linhares (8), Aracruz (4), São Mateus (4), Guarapari (3), Colatina (2), Castelo (2), Sooretama (2), Afonso Cláudio (1), Cachoeiro de Itapemirim (1), Fundão (1), Ibiraçu (1), Itapemirim (1), Santa Teresa (1), São Roque do Canaã (1) e Viana (1). Esse número, contudo, deve subir nesta terça-feira (7). 

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Esse é o segundo caso que estava sendo acompanhado pelos profissionais de saúde do município. Anteriormente, os agentes de saúde da cidade analisavam uma possível contaminação por coronavírus. O prefeito Lauro Vieira e a secretária municipal de Saúde, Ana Rosa Marin, informaram, ainda no dia 21 de março, que existia o registro do primeiro caso suspeito em Boa Esperança.
Um terceiro caso suspeito está sendo também monitorado pela Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a secretária Ana Rosa Marin, todas as providências referentes aos dois últimos casos estão sendo tomadas, obedecendo todas as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde.

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