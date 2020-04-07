Mais um município capixaba entrou para a lista de cidades com registro de infecção pelo novo coronavírus. A cidade de Boa Esperança confirmou o primeiro caso de Covid-19 no município na manhã desta terça-feira (7). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente está em isolamento domiciliar.
Boa Esperança registra primeiro caso confirmado de coronavírus
No último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no início da noite desta segunda-feira (6), 19 cidades do Espírito Santo registravam casos de Covid-19, totalizando 209 confirmações. Os municípios que têm casos confirmados são: Vitória (64), Vila Velha (62), Serra (33), Cariacica (17), Linhares (8), Aracruz (4), São Mateus (4), Guarapari (3), Colatina (2), Castelo (2), Sooretama (2), Afonso Cláudio (1), Cachoeiro de Itapemirim (1), Fundão (1), Ibiraçu (1), Itapemirim (1), Santa Teresa (1), São Roque do Canaã (1) e Viana (1). Esse número, contudo, deve subir nesta terça-feira (7).
Esse é o segundo caso que estava sendo acompanhado pelos profissionais de saúde do município. Anteriormente, os agentes de saúde da cidade analisavam uma possível contaminação por coronavírus. O prefeito Lauro Vieira e a secretária municipal de Saúde, Ana Rosa Marin, informaram, ainda no dia 21 de março, que existia o registro do primeiro caso suspeito em Boa Esperança.
Um terceiro caso suspeito está sendo também monitorado pela Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a secretária Ana Rosa Marin, todas as providências referentes aos dois últimos casos estão sendo tomadas, obedecendo todas as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde.