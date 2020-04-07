Coronavírus: Anchieta fecha praias para feriado da Semana Santa

Anchieta fecha praias para o feriado da Semana Santa Crédito: Prefeitura de Anchieta - Divulgação

As praias de Anchieta , no litoral Sul do Espírito Santo , começaram a ser fechadas, nesta segunda-feira (06), para impedir o acesso de pessoas durante o feriado da Semana Santa. A medida, tomada pela prefeitura, por conta do novo coronavírus , foi motivada pela tradição do município em receber muitos turistas nesta época do ano.

A prefeitura já publicou um decreto proibindo a permanência coletiva ou individual de pessoas nas praias e dará início, a partir desta terça-feira (07), ao trabalho de fiscalização e orientação. As correntes de isolamento foram colocadas pelos guarda-vidas e os guardas municipais.

Anchieta fecha praias para o feriado da Semana Santa Crédito: Prefeitura de Anchieta - Divulgação

Vamos percorrer as praias, abordar as pessoas e passar todas as informações. Precisamos manter o isolamento social e evitar a proliferação do coronavírus em nossa cidade, disse o gerente da Guarda Civil Municipal, Wander Nogueira.

As ações de fiscalização acontecerão em diversas praias e lagoas de Anchieta e a Guarda Civil Municipal e a Gerência de Fiscalização de Obras, Posturas e Transportes terão autorização para providenciar medidas necessárias para dispersão das pessoas. A proibição de frequentar as praias vale até 13 de abril.

O comércio de Anchieta permanece fechado e os restaurantes podem funcionar das 10h às 16h, respeitando os limites de ocupação. As aulas municipais, eventos e atividades esportivas seguem suspensos até 20 de abril.

De acordo com a prefeitura, após o período de quarentena e a pandemia da Covid-19 passar, as praias de Anchieta estarão totalmente liberadas para visitantes e turistas.

NENHUM CASO SUSPEITO DE CORONAVÍRUS EM ANCHIETA

Na tarde desta segunda-feira (06), a Prefeitura de Anchieta informou que os quatro casos notificados no município com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus foram submetidos aos testes e todos deram negativos para Covid-19.

O boletim com os números do coronavírus em todo o Estado do Espírito Santo é emitido diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), portanto, pode ter alteração caso haja novas notificações.