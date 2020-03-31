Sem aulas, cerca de 2 mil alunos de Anchieta vão receber kit alimentar

Macarrão é um dos alimentos do kit Crédito: Pixabay

Cerca de dois mil alunos da rede municipal de Anchieta , no litoral Sul do Espírito Santo , receberão, a partir da próxima semana, um kit alimentar para este período em que as escolas estão fechadas por conta do novo coronavírus e as despesas das famílias tendem a aumentar.

De acordo com a prefeitura, os alunos atendidos são os que estão em situação de vulnerabilidade social e, durante esses dias, não têm a escola como referência para fazer refeições. É uma ajuda para que as famílias garantam uma alimentação adequada aos nossos estudantes durante esse período que estamos enfrentando o avanço do novo coronavírus, explicou o prefeito Fabrício Petri.

Primeiro serão entregues os kits às famílias que são atendidas pelo Bolsa Família e CadÚnico, depois, as outras que, mesmo não sendo atendidas pelos programas do governo federal, também estão em situação de vulnerabilidade social.

A Prefeitura informou que as escolas estão responsáveis por verificar as condições das famílias que deverão entrar em contato com o colégio do aluno por telefone . Os kits serão entregues nas residências dos alunos, uma vez por mês.

Lembramos que os kits não têm referência com as cestas básicas disponibilizadas pela assistência social, é uma maneira que identificamos de tentar garantir a segurança alimentar dos nossos alunos durante a quarentena, explicou o secretário municipal de Educação, Carlos Ricardo Balbino.

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