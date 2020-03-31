Sem aulas, cerca de 2 mil alunos de Anchieta vão receber kit alimentar

Cerca de dois mil alunos da rede municipal de Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, receberão, a partir da próxima semana, um kit alimentar para este período em que as escolas estão fechadas por conta do novo coronavírus e as despesas das famílias tendem a aumentar.
De acordo com a prefeitura, os alunos atendidos são os que estão em situação de vulnerabilidade social e, durante esses dias, não têm a escola como referência para fazer refeições. É uma ajuda para que as famílias garantam uma alimentação adequada aos nossos estudantes durante esse período que estamos enfrentando o avanço do novo coronavírus, explicou o prefeito Fabrício Petri.
Primeiro serão entregues os kits às famílias que são atendidas pelo Bolsa Família e CadÚnico, depois, as outras que, mesmo não sendo atendidas pelos programas do governo federal, também estão em situação de vulnerabilidade social.
A Prefeitura informou que as escolas estão responsáveis por verificar as condições das famílias que deverão entrar em contato com o colégio do aluno por telefone. Os kits serão entregues nas residências dos alunos, uma vez por mês.
Lembramos que os kits não têm referência com as cestas básicas disponibilizadas pela assistência social, é uma maneira que identificamos de tentar garantir a segurança alimentar dos nossos alunos durante a quarentena, explicou o secretário municipal de Educação, Carlos Ricardo Balbino.
CONFIRA O QUE TEM NO KIT ALIMENTAR
- 2 Kg de arroz
- 1 kg de açúcar
- 1 farinha de mandioca ou 01 fubá
- Meia dúzia de ovos
- 1 kg de peito de frango
- 1 macarrão
- 1 óleo
- 01 pacote de biscoito água e sal ou maizena
- 3 litros de leite
- Colorau
- Manteiga
- Feijão