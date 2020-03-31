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Durante quarentena

Sem aulas, cerca de 2 mil alunos de Anchieta vão receber kit alimentar

Segundo a prefeitura, o objetivo é ajudar as famílias neste período em que as despesas em casa tendem a aumentar

Publicado em 31 de Março de 2020 às 12:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 12:18
Macarrão
Macarrão é um dos alimentos do kit Crédito: Pixabay
Cerca de dois mil alunos da rede municipal de Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, receberão, a partir da próxima semana, um kit alimentar para este período em que as escolas estão fechadas por conta do novo coronavírus e as despesas das famílias tendem a aumentar.
De acordo com a prefeitura, os alunos atendidos são os que estão em situação de vulnerabilidade social e, durante esses dias, não têm a escola como referência para fazer refeições. É uma ajuda para que as famílias garantam uma alimentação adequada aos nossos estudantes durante esse período que estamos enfrentando o avanço do novo coronavírus, explicou o prefeito Fabrício Petri.

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Primeiro serão entregues os kits às famílias que são atendidas pelo Bolsa Família e CadÚnico, depois, as outras que, mesmo não sendo atendidas pelos programas do governo federal, também estão em situação de vulnerabilidade social.
A Prefeitura informou que as escolas estão responsáveis por verificar as condições das famílias que deverão entrar em contato com o colégio do aluno por telefone. Os kits serão entregues nas residências dos alunos, uma vez por mês.
Lembramos que os kits não têm referência com as cestas básicas disponibilizadas pela assistência social, é uma maneira que identificamos de tentar garantir a segurança alimentar dos nossos alunos durante a quarentena, explicou o secretário municipal de Educação, Carlos Ricardo Balbino.

CONFIRA O QUE TEM NO KIT ALIMENTAR

  • 2 Kg de arroz
  • 1 kg de açúcar
  • 1 farinha de mandioca ou 01 fubá
  • Meia dúzia de ovos
  • 1 kg de peito de frango
  • 1 macarrão
  • 1 óleo
  • 01 pacote de biscoito água e sal ou maizena
  • 3 litros de leite
  • Colorau
  • Manteiga
  • Feijão

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