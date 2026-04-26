Fernanda Caliari inaugura seu novo endereço fashion em Vitória

Nova coleção



A Aleixo Netto vai ficar movimentada nesta quarta-feira (29) com um encontro que une moda e design autoral. A partir das 17h, Ana Luiza Azevedo recebe clientes, amigas e parceiros nas Óticas Paris para apresentar a coleção Prisma, terceira da ZEV – sua marca própria de óculos e exclusiva da Paris. Inspirada nos efeitos da luz, a nova coleção aposta em transparências de acetato, reflexos e uma paleta de cores sofisticada, com novos modelos e releituras de best-sellers. Produzidos com acetato italiano Mazzucchelli e lentes Zeiss, os modelos traduzem uma estética contemporânea e cheia de atitude.







promete agitar as águas de Vila Velha e Vitória neste domingo (26). A 11ª edição do tradicional evento, conta com o patrocínio da Incorporadora e Desenvolvedora Nazca e reúne atletas de diferentes níveis. Os nadadores participantes poderão escolher entre percursos de 7 km, 3 km, 1 km e revezamento de 300 metros, em uma programação que celebra o esporte e a superação.

O empresário Rodrigo Barbosa comanda na próxima semana, dias 28 e 29, a primeira rodada do projeto "Papo de Valor", na Central de Vendas da Grand, em Itaparica. O encontro será dividido em dois momentos: terça para o time da Home e quarta para imobiliárias parceiras e corretores de destaque. Na pauta, além do ritmo acelerado das obras dos oásis da Grand, a definição das marcas que assumirão os espaços comerciais na fase final do Taj Home Resort.



No Festival dos Golfinhos



A cantora e compositora Luiza Pastore realiza o pré-lançamento do álbum “Labareda” neste domingo (26), às 18h, na primeira edição do Festival dos Golfinhos. Uma realização do Instituto O Canal, o evento vai reunir shows musicais, educação ambiental e sustentabilidade na Praia da Guarderia, em Vitória, com entrada gratuita. Acompanhada por sua banda, Luiza Pastore vai interpretar as 10 canções do novo álbum, incluindo o single “Santa Vaidade”, que chega às plataformas digitais no dia 15 de maio com a chancela do selo Ultra Music, de Belo Horizonte (MG).

