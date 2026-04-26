Fernanda Caliari inaugura seu novo endereço fashion em Vitória

A rua Joaquim Lírio, na Praia do Canto, literalmente parou para inauguração da LaBa Store, em seu novo endereço. A anfitriã foi a empresária Fernanda Caliari, querida no mercado de moda de Vitória. As "labagirls" foram recebidas ao som de Tati Maisan e com bufê assinado por Fábio Arcanjo, drinks autorais da Vitória Shakers e os deliciosos sorvetes Blue. O casarão que abriga a multimarcas é temporário, já que a casa foi vendida e deve virar um prédio. O endereço da marca, na Aleixo Netto, está em reforma. A assessoria do evento ficou a cargo de Marianne Assbu e os cliques são de Cacá Lima.
Lançamento de websérie
A Aleixo Netto vai ficar movimentada nesta quarta-feira (29) com um encontro que une moda e design autoral. A partir das 17h, Ana Luiza Azevedo recebe clientes, amigas e parceiros nas Óticas Paris para apresentar a coleção Prisma, terceira da ZEV – sua marca própria de óculos e exclusiva da Paris. Inspirada nos efeitos da luz, a nova coleção aposta em transparências de acetato, reflexos e uma paleta de cores sofisticada, com novos modelos e releituras de best-sellers. Produzidos com acetato italiano Mazzucchelli e lentes Zeiss, os modelos traduzem uma estética contemporânea e cheia de atitude.
A Travessia da Vitória – Desafio Vale promete agitar as águas de Vila Velha e Vitória neste domingo (26). A 11ª edição do tradicional evento, conta com o patrocínio da Incorporadora e Desenvolvedora Nazca e reúne atletas de diferentes níveis. Os nadadores participantes poderão escolher entre percursos de 7 km, 3 km, 1 km e revezamento de 300 metros, em uma programação que celebra o esporte e a superação.
Papo de valor
O empresário Rodrigo Barbosa comanda na próxima semana, dias 28 e 29, a primeira rodada do projeto "Papo de Valor", na Central de Vendas da Grand, em Itaparica. O encontro será dividido em dois momentos: terça para o time da Home e quarta para imobiliárias parceiras e corretores de destaque. Na pauta, além do ritmo acelerado das obras dos oásis da Grand, a definição das marcas que assumirão os espaços comerciais na fase final do Taj Home Resort.
No Festival dos Golfinhos
A cantora e compositora Luiza Pastore realiza o pré-lançamento do álbum “Labareda” neste domingo (26), às 18h, na primeira edição do Festival dos Golfinhos. Uma realização do Instituto O Canal, o evento vai reunir shows musicais, educação ambiental e sustentabilidade na Praia da Guarderia, em Vitória, com entrada gratuita. Acompanhada por sua banda, Luiza Pastore vai interpretar as 10 canções do novo álbum, incluindo o single “Santa Vaidade”, que chega às plataformas digitais no dia 15 de maio com a chancela do selo Ultra Music, de Belo Horizonte (MG).
Em Portugal
Praia do Suá é hit
Tradicional e estrategicamente localizada, a Praia do Suá vem se transformando em um dos endereços em valorização da capital capixaba. Acompanhando esse movimento, Camila Menezes, diretora da Empar Incorporadora, leva para o bairro um empreendimento que reúne design contemporâneo, conveniência e uma combinação ideal para quem busca morar ou investir. Com projeto arquitetônico de Lucas Weber e interiores assinados por Priscila Braum, o Solara traz o conceito de moradia inteligente, com unidades de um e dois quartos, pensadas para diferentes perfis de público e para o investidor que busca rentabilidade e liquidez.
Nova vacina da gripe
O Espírito Santo consolida sua posição na rota global da inovação médica. O Cedoes, maior centro de pesquisa clínica privado do Estado, já abriu o recrutamento de voluntários 60+ para participar de um estudo de peso em parceria com o Instituto Butantan. A ideia é avaliar duas vacinas contra a gripe mais potente que as convencionais. Os infectologistas e pesquisadores do Cedoes Lauro Ferreira Pinto Neto e Ana Paula Burian lembram que a vacinação vai além da gripe: ajuda a prevenir pneumonia, infarto e AVC.
Dia do Churrasco