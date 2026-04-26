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Renata Rasseli

Fernanda Caliari inaugura seu novo endereço fashion em Vitória

A empresária recebeu clientes e amigas na sua nova LaBa Store, na Joaquim Lírio, nesta quinta-feira (23)

Publicado em 26 de Abril de 2026 às 03:58

Publicado em 

26 abr 2026 às 03:58
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Fabricio Coelho, Fernanda Caliari e Maria
Fabricio Coelho, Fernanda Caliari e Maria Cacá Lima

A rua Joaquim Lírio, na Praia do Canto, literalmente parou para inauguração da LaBa Store, em seu novo endereço. A anfitriã foi a empresária Fernanda Caliari, querida no mercado de moda de Vitória. As "labagirls" foram recebidas ao som de Tati Maisan e com bufê assinado por Fábio Arcanjo, drinks autorais da Vitória Shakers e os deliciosos sorvetes Blue.  O casarão que abriga a multimarcas é temporário, já que a casa foi vendida e deve virar um prédio. O endereço da marca, na Aleixo Netto, está em reforma. A assessoria do evento ficou a cargo de Marianne Assbu e os cliques são de Cacá Lima. 

Lançamento de websérie

Helio Gualberto, Marcelo Coelho, Fabrício Noronha e Pedro Martins
Marcelo Coelho celebrou o lançamento, na noite da última quarta-feira (22), da websérie Compondo na Rua – Sons do Espírito Santo, no Anfiteatro do Brizz Bar, em Vitória. O saxofonista renomado percorreu oito pontos turísticos capixabas, criando composições inteiramente in loco, com papel e caneta, sem o uso de instrumentos, a partir da escuta e da vivência direta com cada lugar e com músicos convidados que têm conexão histórica com as cidades visitadas.  Na foto: Helio Gualberto, Marcelo Coelho, o secretário de Estado da Cultura Fabrício Noronha e Pedro Martins.  Melina Furlan
Nova coleção

A  Aleixo Netto vai ficar movimentada nesta quarta-feira (29) com um encontro que une moda e design autoral. A partir das 17h, Ana Luiza Azevedo recebe clientes, amigas e parceiros nas Óticas Paris para apresentar a coleção Prisma, terceira da ZEV – sua marca própria de óculos e exclusiva da Paris. Inspirada nos efeitos da luz, a nova coleção aposta em transparências de acetato, reflexos e uma paleta de cores sofisticada, com novos modelos e releituras de best-sellers. Produzidos com acetato italiano Mazzucchelli e lentes Zeiss, os modelos traduzem uma estética contemporânea e cheia de atitude. 

Travessia da Vitória

A Travessia da Vitória – Desafio Vale promete agitar as águas de Vila Velha e Vitória neste domingo (26). A 11ª edição do tradicional evento, conta com o patrocínio da Incorporadora e Desenvolvedora Nazca e reúne atletas de diferentes níveis. Os nadadores participantes poderão escolher entre percursos de 7 km, 3 km, 1 km e revezamento de 300 metros, em uma programação que celebra o esporte e a superação. 

Papo de valor 

O empresário Rodrigo Barbosa comanda na próxima semana, dias 28 e 29, a primeira rodada do projeto "Papo de Valor", na Central de Vendas da Grand, em Itaparica. O encontro será dividido em dois momentos: terça para o time da Home e quarta para imobiliárias parceiras e corretores de destaque. Na pauta, além do ritmo acelerado das obras dos oásis da Grand, a definição das marcas que assumirão os espaços comerciais na fase final do Taj Home Resort.

No Festival dos Golfinhos


A cantora e compositora Luiza Pastore realiza o pré-lançamento do álbum “Labareda” neste domingo (26), às 18h, na primeira edição do Festival dos Golfinhos. Uma realização do Instituto O Canal, o evento vai reunir shows musicais, educação ambiental e sustentabilidade na Praia da Guarderia, em Vitória, com entrada gratuita. Acompanhada por sua banda, Luiza Pastore vai interpretar as 10 canções do novo álbum, incluindo o single “Santa Vaidade”, que chega às plataformas digitais no dia 15 de maio com a chancela do selo Ultra Music, de Belo Horizonte (MG).

Em Portugal

Edvard Martins, Fabrício Lessa, Marcio Brotto, Wilson Calmon e Wilson Mauri
O advogado Márcio Brotto, à frente da Ene Inteligência Empresarial, recebeu os empresários capixabas Wilson Calmon, da Nazca; Fabrício Lessa, da Chess Capital; e Edvard Martins, para uma imersão no mercado português. A Ene assessora empresas brasileiras na prospecção de oportunidades de investimento no mercado europeu a partir de Portugal, atuando na internacionalização de negócios por meio do mapeamento de tendências, identificação de ativos e, principalmente, facilitando conexões para investidores brasileiros que buscam diversificação de seus portfólios e expansão para o mercado europeu. Na foto: Edvard Martins, Fabrício Lessa, Marcio Brotto, Wilson Calmon e Wilson Mauri. Divulgação

Praia do Suá é hit

Tradicional e estrategicamente localizada, a Praia do Suá vem se transformando em um dos endereços em valorização da capital capixaba. Acompanhando esse movimento, Camila Menezes, diretora da Empar Incorporadora, leva para o bairro um empreendimento que reúne design contemporâneo, conveniência e uma combinação ideal para quem busca morar ou investir. Com projeto arquitetônico de Lucas Weber e interiores assinados por Priscila Braum, o Solara traz o conceito de moradia inteligente, com unidades de um e dois quartos,  pensadas para diferentes perfis de público e para o investidor que busca rentabilidade e liquidez.

Nova vacina da gripe

O Espírito Santo consolida sua posição na rota global da inovação médica. O Cedoes, maior centro de pesquisa clínica privado do Estado, já abriu o recrutamento de voluntários 60+ para participar de um estudo de peso em parceria com o Instituto Butantan. A ideia é avaliar duas vacinas contra a gripe mais potente que as convencionais. Os infectologistas e pesquisadores do Cedoes Lauro Ferreira Pinto Neto e Ana Paula Burian lembram que a vacinação vai além da gripe: ajuda a prevenir pneumonia, infarto e AVC. 

Dia do Churrasco

Thiago André e Raissa Trindade
Thiago André e Raissa Trindade: no Dia do Churrasco do Rancho Beliskão, em Jardim Camburi. Ives Pádua

Veja Também 

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro

Dino Fonseca canta clássicos do rock e dos anos 80 em Vitória; veja fotos

Serginho, Alice e Camila Castro

Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória

CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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