Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Social
  Dino Fonseca canta clássicos do rock e dos anos 80 em Vitória; veja fotos
Renata Rasseli

Dino Fonseca canta clássicos do rock e dos anos 80 em Vitória; veja fotos

O mineiro, que é mestre em conectar gerações através do rock clássico, apresentou a nova turnê “Simplesmente Dino”

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 03:34

Publicado em 

24 abr 2026 às 03:34
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro Cloves Louzada

Quem esteve no Espaço Patrick Ribeiro no domingo (19) sentiu a emoção de um repertório que atravessa gerações. Mais do que um show, foi um reencontro com hinos do Queen, Guns N’ Roses, Roxette e Elvis Presley, interpretados por Dino Fonseca. No palco, a música falou mais alto que qualquer cenário, provando que o bom e velho rock internacional é a linguagem perfeita para unir fãs em um só coro. Veja as fotos!

Dídio Neves, Eduardo Codeço e Bruno Colodetti
Dídio Neves, Eduardo Codeço e Bruno Colodetti: em evento de lançamento de novo empreendimento da Imobiliária Universal, em Cariacica Sede Divulgação

A Vaz Desenvolvimento Imobiliário, em parceria com a Portocale, convida você para o pré-lançamento do Boulevard Arbori – Residence & Resort, neste sábado (25, no stand Boulevard Arbori (Rodovia Leste Oeste), em Vila Velha.O condomínio de altíssimo padrão reúne os encantos da natureza e infraestrutura completa, em cenário perfeito para seus moradores construírem memórias especiais junto à família e amigos.

Bontà Forno e Cucina, na Prainha, acaba de elevar o patamar da gastronomia local ao conquistar o selo de "Pizzaria de Excelência" no prestigiado ranking 50 Top Pizza Latin America 2026. O anúncio, feito no Rio de Janeiro, coloca a casa de Carlos Iezzi e da chef Amanda de Queiroz como a única da Grande Vitória a integrar este seleto grupo internacional. O reconhecimento chega em momento estratégico: a pizzaiola da casa, Carla Dall’Orto, prepara as malas para representar o Brasil na Olimpíada da Pizza, em Napoli, em setembro. 

Os pastores Hernandes Dias Lopes e Raphael Abdalla, suas respectivas esposas Uldemita Pimentel Lopes e Ana Paula Viana Abdalla e o governador Ricardo Ferraço
O governador do Estado, Ricardo Ferraço, realizou no Palácio Anchieta, em Vitória, a cerimônia de entrega da Ordem Estadual do Mérito Jerônymo Monteiro, no grau de Comendador, a duas importantes lideranças religiosas com atuação de destaque no Espírito Santo: o reverendo Hernandes Dias Lopes e o pastor Raphael Abdalla. Na foto: Hernandes Dias Lopes e Raphael Abdalla e suas respectivas esposas Uldemita Pimentel Lopes e Ana Paula Viana Abdalla com o governador  Hélio Filho/GovernoES

Os pesquisadores Vinícius Santana, Renata Vicente e Priscilla Martins estão à frente de um movimento que coloca o Espírito Santo no mapa de um dos estudos clínicos mais relevantes do país. O Cenders, centro de pesquisa clínica com atuação nacional e internacional, recebeu o sinal verde do Instituto Butantan e iniciou nesta quinta-feira (23) a aplicação da vacina em voluntários. A pesquisa, já em fase final, vai avaliar uma nova versão do imunizante contra a gripe em cerca de 600 participantes com 60 anos ou mais, na Grande Vitória. A participação é gratuita.

A Praia do Canto ganha um fôlego extra neste sábado (25). A clínica Triad Ressonância Magnética promove a 3ª edição do Triad Viva +, transformando a Rua Desembargador Sampaio em um polo de bem-estar. Das 7h30 às 11h30, o público terá acesso gratuito a exames preventivos, como glicose e IMC, além de música ao vivo com Calebe Faria. A ideia do Dr. Amphilóphio de Oliveira Jr, sócio-diretor da Triad, é fixar o evento no calendário anual do bairro. 

Luísa Milagre de Oliveira Silva e Lucas Luiz de Souza
Luísa Milagre de Oliveira Silva e Lucas Luiz de Souza: sim-sim na Igreja São Camilo, na Mata da Praia e festa na Casa Lounge, em Vitória.   Divulgação
Isabel de Lima e Stefano Di Mauro preparam a inauguração do Da Stefano Cucina Italiana, localizado na rua de entrada do Convento da Penha, em Vila Velha. Com uma gastronomia 100% italiana, o espaço conta com uma estrutura projetada para que o visitante tenha a melhor experiência gastronômica. O coquetel de inauguração será no dia 28 de abril, para convidados.


Ildo Steffen já deu a largada para um dos encontros mais concorridos do calendário gastronômico capixaba: a Feijoada do Steffen 2026. Marcada para este domingo, dia 26 de abril, a partir das 12h, a edição aposta no binômio luxo e tradição, com uma tonelada de feijoada e serviço premium de 4 horas de open bar. No palco, a energia do samba fica por conta de Felype Frazão e Leq Samba.

Carol Neves recebe para almoço especial de Dia das Mães, na quarta-feira (29), na Praia do Canto.  

Time de relacionamento da Modal Expo marca presença na Intermodal 2026 e reforça conexões estratégicas
O time de Relacionamento da Modal Expo, feira que será realizada no Espírito Santo entre os dias 16 a 18 de junho, marcou presença na Intermodal South America 2026, um dos principais eventos de logística, transporte de cargas e comércio exterior da América Latina, realizado esta semana, em São Paulo. A participação reforça o compromisso em acompanhar de perto as principais tendências, inovações e debates que movimentam o setor, além de fortalecer o relacionamento com players estratégicos do mercado. Durante o evento paulista, a equipe da Modal Expo também prestigiou o estande da Vports, que já está confirmada nesta segunda edição da Modal Expo. Divulgação Milanez & Milaneze

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados