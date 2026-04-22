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Renata Rasseli

Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável

Gina Strozzi esteve sede da CEPAL, em Santiago, Chile, entre os dias 13 e 16 de abril

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 11:09

Publicado em 

22 abr 2026 às 11:09
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026 Divulgação

Gina Strozzi, consultora e estrategista de gênero em empresas globais, cientista e pesquisadora de pós-doutorado em gênero, mulheres, trabalho e saúde, participou do Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável, realizado na sede da CEPAL, em Santiago, Chile, entre os dias 13 e 16 de abril. Esse é um dos principais espaços de articulação da Agenda 2030 da ONU.


"Minha presença esteve vinculada à atuação técnica na área de saúde mental no trabalho, com foco nos riscos psicossociais que afetam especialmente as mulheres. O evento reforça a importância de integrar gênero, economia do cuidado e condições reais de trabalho nas estratégias de desenvolvimento", disse Gina.


O objetivo, segundo ela, é acompanhar as diretrizes globais e contribuir para sua aplicação no Brasil, aproximando o debate internacional das políticas públicas e práticas organizacionais.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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