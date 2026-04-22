Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável

Gina Strozzi, consultora e estrategista de gênero em empresas globais, cientista e pesquisadora de pós-doutorado em gênero, mulheres, trabalho e saúde, participou do Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável, realizado na sede da CEPAL, em Santiago, Chile, entre os dias 13 e 16 de abril. Esse é um dos principais espaços de articulação da Agenda 2030 da ONU.





"Minha presença esteve vinculada à atuação técnica na área de saúde mental no trabalho, com foco nos riscos psicossociais que afetam especialmente as mulheres. O evento reforça a importância de integrar gênero, economia do cuidado e condições reais de trabalho nas estratégias de desenvolvimento", disse Gina.





O objetivo, segundo ela, é acompanhar as diretrizes globais e contribuir para sua aplicação no Brasil, aproximando o debate internacional das políticas públicas e práticas organizacionais.