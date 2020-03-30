Coronavírus: aulas nas escolas do ES não têm previsão de voltar

Aulas nas escolas do Espírito Santo foram suspensas no dia 17 de março Crédito: Divulgação

As aulas nas redes de ensino público e particular do Espírito Santo ainda não têm previsão de voltar, segundo o governador Renato Casagrande. As escolas vão continuar fechadas por tempo indeterminado para conter a disseminação do novo coronavírus no Estado.

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Apesar de ter sinalizado uma flexibilização de algumas atividades no ES a partir da próxima semana, Renato Casagrande já descartou a possibilidade de incluir as escolas nesta decisão.

"Definitivamente as aulas não retornarão na próxima segunda-feira. Teremos mais dias pela frente até que as escolas voltem a funcionar. Estamos trabalhando para que a gente tenha atividades não presenciais" Renato Casagrande - Governador

Segundo o governador, o retorno das atividades escolares ocasionaria mais aglomeração e circulação de crianças, que podem ser vetores de vírus para pessoas do grupo de risco.

"A escola cheia, em um ambiente de transmissão comunitária, pode ser um grande vetor para levar este vírus para as casas e colocar em risco muitas pessoas, como os avós", explicou.

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