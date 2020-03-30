As aulas nas redes de ensino público e particular do Espírito Santo ainda não têm previsão de voltar, segundo o governador Renato Casagrande. As escolas vão continuar fechadas por tempo indeterminado para conter a disseminação do novo coronavírus no Estado.
As aulas estão suspensas na rede pública estadual desde o dia 17 de março, conforme decreto publicado pelo governador. Nas escolas particulares e municipais foi feito um acordo para que as atividades também fossem suspensas.
Coronavírus - Aulas nas escolas do ES não têm previsão de voltar
Apesar de ter sinalizado uma flexibilização de algumas atividades no ES a partir da próxima semana, Renato Casagrande já descartou a possibilidade de incluir as escolas nesta decisão.
"Definitivamente as aulas não retornarão na próxima segunda-feira. Teremos mais dias pela frente até que as escolas voltem a funcionar. Estamos trabalhando para que a gente tenha atividades não presenciais"
O Espírito Santo possui 85 casos confirmados de coronavírus e já entrou em fase de transmissão comunitária, quando não é possível identificar a fonte de transmissão.
Segundo o governador, o retorno das atividades escolares ocasionaria mais aglomeração e circulação de crianças, que podem ser vetores de vírus para pessoas do grupo de risco.
"A escola cheia, em um ambiente de transmissão comunitária, pode ser um grande vetor para levar este vírus para as casas e colocar em risco muitas pessoas, como os avós", explicou.
MERENDA ESCOLAR
Durante o período que as escolas permanecerem fechadas, alunos da rede pública estadual, que vivem em situação de vulnerabilidade social, receberão cestas básicas do governo. Estima-se que 47 mil cestas serão distribuídas por mês para os estudantes de família que são cadastradas no CadÚnico, do governo federal.
"Vamos distribuir estas cestas para compensar a ausência da alimentação escolar, já que as escolas estão fechadas", afirmou o governador.