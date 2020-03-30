Vila Velha tem três casos de transmissão comunitária do coronavírus

Em três pacientes de Vila Velha não foi possível identificar a fonte transmissora do coronavírus Crédito: Visuals3D/Pixabay

O Espírito Santo confirmou que já possui casos de transmissão comunitária do novo coronavírus. Em pelo menos três das 85 pessoas diagnosticadas com Covid-19, não foi possível identificar a fonte de disseminação da doença. Todos os casos são de Vila Velha.

O estágio de transmissão comunitária se dá quando não é possível identificar uma relação de um novo caso da doença com um caso já existente. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) adota um prazo de 36 horas para investigar o vetor do vírus nos novos pacientes. Se a identificação do transmissor não é realizada dentro desse período, é declarada a transmissão comunitária.

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Estabelecemos internamente na Sesa que, após as confirmações dos casos, diante de algum caso que não tivesse nexo esclarecido, o prazo de 36 horas para que as vigilâncias do Estado e dos municípios pudessem fazer a investigação fina de potenciais contatos de comunicantes que possam ter sido a fonte primária de infecção desses casos que não tinham na ficha de notificação a clareza de qual era o contato", explicou o secretário de Saúde Nésio Fernandes.

Com a confirmação de transmissão comunitária do vírus no Estado, é esperado que o número de pessoas infectadas aumente. Segundo o governador Renato Casagrande, é necessário que medidas de isolamento sejam reforçadas.

"Este estágio exige do governo medidas mais rigorosas, é um alerta vermelho para o governo. Os cuidados precisam ser redobrados na nossa vida pessoal e familiar, na hora de ir ao supermercado, farmácia, utilizar o ônibus. Nesta fase que não sabemos de onde está vindo o vírus, toda cautela é necessária, não sabemos quem pode ser um vetor, quem está transmitindo" Renato Casagrande - Governador