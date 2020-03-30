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Covid-19

Brasil tem 159 mortes por coronavírus, segundo Ministério da Saúde

Em atualização da plataforma do órgão  são confirmados 4.579 casos da covid-19, transmitida pelo novo coronavírus. O número corresponde a 323 novas confirmações

Publicado em 30 de Março de 2020 às 17:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 17:24
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay
O Brasil registrou nesta segunda-feira, 30, em atualização da plataforma do Ministério da Saúde, 4.579 casos confirmados da covid-19, transmitida pelo novo coronavírus. O número corresponde a 323 novas confirmações em relação à última atualização, feita domingo, 29, dos dados da pandemia no País. As mortes pela doença chegam a 159 , com aumento de 23 óbitos em relação à ultima contagem. O índice de letalidade está em 3,5%.
Para conter o avanço da pandemia no país, o Ministério da Saúde orienta que a população siga em isolamento social. Contrariando a pasta, o presidente Jair Bolsonaro foi às ruas na manhã de domingo, 29. Bolsonaro visitou vários comércios locais ainda abertos em Brasília e cumprimentou populares. Houve aglomerações para tirar selfies com o presidente. "O que eu tenho conversado com o povo, eles querem trabalhar. É o que eu tenho falado desde o começo. Vamos tomar cuidado, a partir dos 65 fica em casa...", disse Bolsonaro, que completou 65 anos no último dia 21.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Em reunião no sábado, 28, como revelou a colunista do jornal O Estado de S.Paulo Eliane Cantanhêde, Mandetta já havia alertado o presidente e os demais ministros: "Estamos preparados para o pior cenário, com caminhões do Exército transportando corpos pelas ruas? Com transmissão ao vivo pela internet?" Em outro momento, Mandetta deixou claro que, se o presidente insistisse em ir às ruas, seria obrigado a criticá-lo. E Bolsonaro rebateu que, nesse caso, iria demiti-lo. Mais tarde, em entrevista coletiva, o ministro da Saúde foi incisivo e condenou atos pela abertura do comércio e disse que "os mesmos que fazem carreata vão ficar em casa daqui a duas semanas".

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