Coronavírus: nadador João Gomes Jr pede para pessoas ficarem em casa

Etiene Medeiros e o capixaba João Gomes Jr estão conscientizando a população sobre a importância de ficar em casa nesse tempo de combate ao coronavírus Crédito: Igo Bione/etienemedeiros.com

Acostumados a sair para treinar quase que em todos os dias de suas vidas, os atletas, sejam profissionais ou amadores, estão vivendo dias bastante difíceis, como também tem sido para o restante da população brasileira e mundial. Com o número de contaminados e mortes por conta do Coronavírus (COVID-19) crescendo a cada dia, diversos países ao redor do globo têm adotado a quarentena como uma forma de combate a essa pandemia.

Assim, para incentivar a população a não sair de casa neste período, os nadadores olímpicos da seleção brasileira, Etiene Medeiros e o capixaba João Gomes Júnior, gravaram um vídeo intitulado: "Fique em casa". Em cerca de 1min30, a pernambucana e o capixaba falam de suas trajetórias e esforços como atletas profissionais, bem como seus objetivos, que vão além das piscinas, inspirando pessoas a fazerem aquilo que elas amam.