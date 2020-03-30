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Prevenção

Coronavírus: nadador João Gomes Jr pede para pessoas ficarem em casa

Nadador capixaba gravou vídeo ao lado de Etiene Medeiros, sua companheira na seleção olímpica, com forma de ajudar no combate ao Covid-19

Publicado em 30 de Março de 2020 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 17:19
Etiene Medeiros e o capixaba João Gomes Jr estão conscientizando a população sobre a importância de ficar em casa nesse tempo de combate ao coronavírus
Etiene Medeiros e o capixaba João Gomes Jr estão conscientizando a população sobre a importância de ficar em casa nesse tempo de combate ao coronavírus Crédito: Igo Bione/etienemedeiros.com
Acostumados a sair para treinar quase que em todos os dias de suas vidas, os atletas, sejam profissionais ou amadores, estão vivendo dias bastante difíceis, como também tem sido para o restante da população brasileira e mundial. Com o número de contaminados e mortes por conta do Coronavírus (COVID-19) crescendo a cada dia, diversos países ao redor do globo têm adotado a quarentena como uma forma de combate a essa pandemia.
Assim, para incentivar a população a não sair de casa neste período, os nadadores olímpicos da seleção brasileira, Etiene Medeiros e o capixaba João Gomes Júnior, gravaram um vídeo intitulado: "Fique em casa". Em cerca de 1min30, a pernambucana e o capixaba falam de suas trajetórias e esforços como atletas profissionais, bem como seus objetivos, que vão além das piscinas, inspirando pessoas a fazerem aquilo que elas amam.

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"O exercício agora é outro: Ficar em Casa! Cuidar de você e dos seus! Se isso é dificuldade para nós? Isso é a solução! Fique em Casa!", insistem os dois atletas no vídeo.

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