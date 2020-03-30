SP tem fila de 12 mil exames para detectar coronavírus

O governo João Doria (PSDB) afirmou nesta segunda-feira (30) que o estado de São Paulo tem, no momento, uma fila de 12 mil exames para detectar coronavírus. Segundo o governo, deste total, apenas 500 são de pessoas em situação grave. Atualmente, o estado tem registrado 1.451 casos e 98 mortes.
Ainda segundo o governo, estudos do Instituto Butantan mostram que as medidas restritivas no estado diminuíram a contaminação. Antes da quarentena, segundo o governo, a velocidade de transmissão de casos era de uma pessoa para seis. Isso exigiria mais 20 mil leitos à rede pública da capital paulista, sendo 14 mil hospitalares e 6 mil de UTI.
Agora, segundo o instituto, a velocidade de transmissão a uma pessoa para duas, e a rede existente é suficiente. A cidade de São Paulo possui cerca de 6 mil leitos hospitalares e outros mil de UTI.