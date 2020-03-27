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Covid-19

Doria anuncia repasse de R$ 50 mi para Prefeitura de SP

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta sexta-feira (27) que o repasse será para que a Prefeitura de São Paulo amplie as instalações de hospitais de campanha e aumente os leitos de Unidade de Terapia Intensiva

Publicado em 27 de Março de 2020 às 16:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 16:23
Governador João Doria
Governador João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta sexta-feira (27) que o Estado vai destinar R$ 50 milhões para que a Prefeitura de São Paulo amplie as instalações de hospitais de campanha e aumente os leitos de Unidade de Terapia Intensiva, medidas para dar conta de atender ao aumento na demanda por essas estruturas conforme a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, que se espalha pelo Estado.
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Segundo Doria, o governo estadual já destinou R$ 319 milhões para mais de 500 municípios paulistas investirem em estrutura de saúde.
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), disse que o dinheiro destinado à cidade vai ser usado para a criação de mais 725 leitos de UTI na cidade.

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"É um trabalho conjunto, não apenas dos dois governos, mas também ao lado da ciência. Estamos fazendo o que é recomendação da OMS e das principais autoridades sanitárias", disse Covas, em referência à Organização Mundial da Saúde.
As falas aconteceram em coletiva de imprensa feita no Estádio do Pacaembu, que está sendo usado para a instalação de um hospital de campanha para receber os pacientes com Covid-19.

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