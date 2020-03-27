Governador diz que não vai liberar pedágio por causa do coronavírus

Nas redes sociais e em grupos de WhatsApp
muitos internautas estão reivindicando a liberação dos pedágios, inclusive nas rodovias federais que cortam o Estado. O argumento principal utilizado é que a cobrança da tarifa não seria um serviço essencial e, por consequência, não deveria estar em vigor durantes as medidas de restrição de locomoção e à economia.
Segundo a Agência Câmara
de Notícias, alguns deputados federais estão estão defendendo a suspensão de pedágio em rodovias durante a pandemia. Os parlamentares ressaltam que o setor de transporte rodoviário de cargas não pode parar durante a crise.
Pelo menos três deputados federais apresentaram projetos que suspendem a cobrança de pedágio nas rodovias brasileiras enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública provocado pela pandemia da Covid-19. São eles Carlos Chiodini (MDB-SC), Kim Kataguiri (DEM-SP) e André Janones (Avante-MG).
Autor da primeira proposta sobre o assunto, Chiodini defende a isenção para todos os veículos, sem especificar a propriedade da rodovia (federal, estadual ou municipal). Os outros dois proejtos alteram a Lei do Caminhoneiro para limitar a isenção da cobrança do pedágio para o transporte de carga.
E segundo o portal G1, a Caminhos do Paraná
, concessionária que administra trechos de rodovias federais e estaduais daquele Estado, anunciou que irá isentar profissionais da saúde de tarifas de pedágio por causa do novo coronavírus.