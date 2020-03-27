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Leonel Ximenes

Governador diz que não vai liberar pedágio por causa do coronavírus

Em resposta a consulta da coluna, Casagrande diz que se medida fosse adotada iria incentivar a mobilidade da população, aumentando os riscos da pandemia

Publicado em 27 de Março de 2020 às 15:30

Públicado em 

27 mar 2020 às 15:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pedágio da Terceira Ponte: motoristas não estão conseguindo novos TAGs para passar pela Via Expressa
Pedágio da Terceira Ponte: cobrança continua Crédito: Ari Mello/G1
A coluna perguntou hoje (27) ao governador Casagrande (PSB) se ele vai liberar o pedágios nas vias estaduais (Terceira Ponte e Rodovia do Sol) por causa da crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus. “Não. Se abrir o pedágio, será mais um incentivo à mobilidade”, respondeu Casagrande.
Nas redes sociais e em grupos de WhatsApp muitos internautas estão reivindicando a liberação dos pedágios, inclusive nas rodovias federais que cortam o Estado. O argumento principal utilizado é que a cobrança da tarifa não seria um serviço essencial e, por consequência, não deveria estar em vigor durantes as medidas de restrição de locomoção e à economia.

DEPUTADOS QUEREM SUSPENSÃO DO PEDÁGIO

Segundo a Agência Câmara de Notícias, alguns deputados federais estão estão defendendo a suspensão de pedágio em rodovias durante a pandemia. Os parlamentares ressaltam que o setor de transporte rodoviário de cargas não pode parar durante a crise.
Pelo menos três deputados federais apresentaram projetos que suspendem a cobrança de pedágio nas rodovias brasileiras enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública provocado pela pandemia da Covid-19. São eles Carlos Chiodini (MDB-SC), Kim Kataguiri (DEM-SP) e André Janones (Avante-MG).

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Autor da primeira proposta sobre o assunto, Chiodini defende a isenção para todos os veículos, sem especificar a propriedade da rodovia (federal, estadual ou municipal). Os outros dois proejtos alteram a Lei do Caminhoneiro para limitar a isenção da cobrança do pedágio para o transporte de carga.
E segundo o portal G1, a Caminhos do Paraná, concessionária que administra trechos de rodovias federais e estaduais daquele Estado, anunciou que irá isentar profissionais da saúde de tarifas de pedágio por causa do novo coronavírus.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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