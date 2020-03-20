Leonel Ximenes

Fluxo de veículos na Terceira Ponte cai 25% em apenas três dias

Queda expressiva no fluxo de veículos entre segunda e ontem é resultado das medidas adotadas pelo governo e pelas empresas para enfrentar o coronavírus

Publicado em 20 de Março de 2020 às 20:00

Foto da praça de pedágio vazia da Terceira Ponte feita às 19h52 de hoje (20), horário em que normalmente é registrado grande engarrafamento Crédito: Antonio Carlos Barbieri
Engarrafamento, filas na praça do pedágio, carros enguiçados e batidas na Terceira Ponte?  A tortura diária dos motoristas praticamente terminou como por encanto nesta semana. A quantidade de veículos trafegando na via caiu 25% entre segunda (16) e quinta-feira (19) desta semana, refletindo as medidas restritivas adotadas pelo governo do Estado e pelas empresas privadas para enfrentar a epidemia do coronavírus. No primeiro dia útil da semana, circularam nos dois sentidos da ponte 88.268 veículos.
Mas a partir de segunda-feira, as diferentes medidas anunciadas pelo governo para restringir a circulação de pessoas, como a suspensão das aulas e antecipação das férias escolares, impactaram o trânsito nas ruas da Grande Vitória, inclusive na Terceira Ponte. Além disso, empresas adotaram o trabalho em casa para parte dos seus funcionários. O resultado foi a queda contínua no fluxo na ponte que liga Vitória a Vila Velha.

Veja Também

Ministério da Saúde declara estado de transmissão comunitária do coronavírus

Coronavírus: governo do ES vai limitar número de passageiros em ônibus

Coronavírus: ES pede ajuda do Exército para orientar pessoas nas ruas

Na terça-feira (17), a praça do pedágio registrou quase 6 mil passagens a menos do que no dia anterior: foram registradas 82.398 passagens pela praça do pedágio. Na quarta, mais uma forte queda: 75.019. E ontem (19), 66.270 veículos passaram pela Terceira Ponte - queda de 25% entre segunda e quinta-feira.
Os dados da última segunda-feira estiveram longe do pico de tráfego de veículos na ponte. Para se ter uma noção, na quinta-feira dia 12, passaram 94.763 carros, motos, caminhões e outros veículos. O número é 7,35% maior do que o registrado no início desta semana.
Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Terceira Ponte Covid-19 Coronavírus no ES
Recomendado para você

Imagem de destaque
5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 
Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina
Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas

