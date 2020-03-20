Fluxo de veículos na Terceira Ponte cai 25% em apenas três dias

Mas a partir de segunda-feira, as diferentes medidas anunciadas pelo governo para restringir a circulação de pessoas, como a suspensão das aulas e antecipação das férias escolares
, impactaram o trânsito nas ruas da Grande Vitória, inclusive na Terceira Ponte. Além disso, empresas adotaram o trabalho em casa para parte dos seus funcionários. O resultado foi a queda contínua no fluxo na ponte que liga Vitória a Vila Velha.
Na terça-feira (17), a praça do pedágio registrou quase 6 mil passagens a menos do que no dia anterior: foram registradas 82.398 passagens pela praça do pedágio. Na quarta, mais uma forte queda: 75.019. E ontem (19), 66.270 veículos passaram pela Terceira Ponte - queda de 25% entre segunda e quinta-feira.
Os dados da última segunda-feira estiveram longe do pico de tráfego de veículos na ponte. Para se ter uma noção, na quinta-feira dia 12, passaram 94.763 carros, motos, caminhões e outros veículos. O número é 7,35% maior do que o registrado no início desta semana.