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Leonel Ximenes

Coronavírus: fluxo de veículos de passeio chega a cair 42% na BR 101 no ES

Queda no tráfego dos veículos comerciais atingiu 17% nas sete praças de pedágio no trecho capixaba da rodovia

Publicado em 26 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

26 mar 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Caminhoneiro usa o dispenser com álcool em gel na cabine de pedágio para higienizar as mãos
Caminhoneiro usa o dispenser com álcool em gel na cabine de pedágio  Crédito: Eco101/Divulgação
O fluxo de veículos no trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo vem caindo fortemente desde que começou o período de isolamento social devido à pandemia do coronavírus. Na última terça-feira (24), a Eco101 registrou uma queda de 42% no volume de veículos de passeio e 17% no de veículos comerciais que passaram pelas sete praças de pedágio da rodovia.
Comparando-se os números da semana passada, período de início da vigência das medidas restritivas de locomoção da população, em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma queda de 23% no tráfego de veículos de passeio e 5% dos veículos comerciais, segundo os dados da concessionária.
A Eco101 adotou algumas medidas de segurança para dificultar o risco de contaminação dos usuários da rodovia e dos próprios funcionários da empresa. Uma delas é orientar os usuários troquem o pagamento em dinheiro pelas operações digitais.

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Além da cobrança automática e do pagamento com cartão de débito, as sete praças de pedágio da BR-101 têm máquinas com tecnologia de comunicação NFC que ficam ao lado de fora das cabines, permitindo o pagamento por aproximação. Basta que os usuários habilitem os dispositivos, como celular e relógios inteligentes, ou utilizem cartões que permitam essa transação.
No lado externo das cabines blindadas de pedágio estão sendo instalados dispensers com álcool em gel para que os motoristas façam a higienização das mãos no ato do pagamento da tarifa. Dentro das cabines também há álcool em gel para os funcionários.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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