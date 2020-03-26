Coronavírus: fluxo de veículos de passeio chega a cair 42% na BR 101 no ES

Caminhoneiro usa o dispenser com álcool em gel na cabine de pedágio Crédito: Eco101/Divulgação

O fluxo de veículos no trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo vem caindo fortemente desde que começou o período de isolamento social devido à pandemia do coronavírus . Na última terça-feira (24), a Eco101 registrou uma queda de 42% no volume de veículos de passeio e 17% no de veículos comerciais que passaram pelas sete praças de pedágio da rodovia.

Comparando-se os números da semana passada, período de início da vigência das medidas restritivas de locomoção da população , em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma queda de 23% no tráfego de veículos de passeio e 5% dos veículos comerciais, segundo os dados da concessionária.

A Eco101 adotou algumas medidas de segurança para dificultar o risco de contaminação dos usuários da rodovia e dos próprios funcionários da empresa. Uma delas é orientar os usuários troquem o pagamento em dinheiro pelas operações digitais.

Além da cobrança automática e do pagamento com cartão de débito, as sete praças de pedágio da BR-101 têm máquinas com tecnologia de comunicação NFC que ficam ao lado de fora das cabines, permitindo o pagamento por aproximação. Basta que os usuários habilitem os dispositivos, como celular e relógios inteligentes, ou utilizem cartões que permitam essa transação.