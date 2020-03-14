Serra quer municipalizar e transformar em avenida trecho da BR 101

Antes de encerrar seu mandato, no dia 31 de dezembro próximo, o prefeito Audifax Barcelos (Rede), da Serra
, promete se empenhar para tentar municipalizar e transformar em uma grande avenida um trecho da BR 101 que corta o município. O prefeito aposta que, após a conclusão das obras do Contorno do Mestre Álvaro
, o trânsito de caminhões pesados será desviado para a nova estrada e a BR 101 poderá desenvolver ainda mais as áreas de comércio e serviço.
“Com o trânsito pesado da BR 101 passando para o novo contorno, haverá uma requalificação da rodovia federal. A meta é que a BR receba empreendimentos mais nobres e qualificados como shoppings, polos comerciais e conjuntos habitacionais”, planeja o prefeito.