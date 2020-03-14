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Leonel Ximenes

Serra quer municipalizar e transformar em avenida trecho da BR 101

Após  conclusão do Contorno do Mestre Álvaro,  que vai absorver o trânsito pesado,  BR poderá desenvolver ainda mais as áreas de comércio e serviço

Públicado em 

14 mar 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Trecho da BR 101 na Serra: novo eixo econômico após inauguração do Contorno do Mestre Álvaro Crédito: AP@Everton Nunes
Antes de encerrar seu mandato, no dia 31 de dezembro próximo, o prefeito Audifax Barcelos (Rede), da Serra, promete se empenhar para tentar municipalizar e transformar em uma grande avenida um trecho da BR 101 que corta o município. O prefeito aposta que, após a conclusão das obras do Contorno do Mestre Álvaro, o trânsito de caminhões pesados será desviado para a nova estrada e a BR 101 poderá desenvolver ainda mais as áreas de comércio e serviço.

NOVO EIXO ECONÔMICO NO MUNICÍPIO

“Com o trânsito pesado da BR 101 passando para o novo contorno, haverá uma requalificação da rodovia federal. A meta é que a BR receba empreendimentos mais nobres e qualificados como shoppings, polos comerciais e conjuntos habitacionais”, planeja o prefeito.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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