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Prevenção

Coronavírus no ES: nova barreira sanitária entre Baixo Guandu e MG

O novo ponto fica na BR 259 e começou nesta segunda-feira, 30 de março. Motoristas são submetidos a um questionário e medição de temperatura

Publicado em 30 de Março de 2020 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 17:26
Barreira Sanitária na BR 259, em Baixo Guandu
Barreira Sanitária na BR 259, em Baixo Guandu Crédito: Reprodução
As divisas capixabas ganharam mais uma barreira sanitária nesta segunda-feira (30). O controle fica na BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, divisa com Minas Gerais. A barreira visa impedir ou dificultar a entrada de pessoas que apresentem sintomas do novo coronavírus, ou venham de lugares em que a transmissão já se alastrou. Pontos parecidos já estão em funcionamento em outras partes do Estado.
Estão atuando na fiscalização equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e  fiscais do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).
De acordo com o corpo de Bombeiros, o controle sanitário está funcionando desde a manhã desta segunda-feira.  Os motoristas que transitam pelo local estão sendo abordados. Ele são submetidos a um questionário com perguntas pré-determinadas, com objetivo de se identificar possíveis focos de transmissão do coronavírus.
Além disso, está sendo feita uma medição de temperatura. Caso a pessoa apresente febre, será orientada a procurar uma unidade de saúde.
> CORONAVÍRUS| A cobertura completa!

OUTRAS BARREIRAS 

Pontos de controle parecidos já estão em funcionamento na BR 101 Sul (Mimoso do Sul), BR 101 Norte (Pedro Canário) e BR 262 (Iúna).
O Idaf informou que desde o início da operação nesses locais  já foram abordados, aproximadamente, três mil veículos de carga, 2.500 carros e 60 ônibus.

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