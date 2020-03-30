Coronavírus no ES: nova barreira sanitária entre Baixo Guandu e MG

Barreira Sanitária na BR 259, em Baixo Guandu Crédito: Reprodução

De acordo com o corpo de Bombeiros, o controle sanitário está funcionando desde a manhã desta segunda-feira. Os motoristas que transitam pelo local estão sendo abordados. Ele são submetidos a um questionário com perguntas pré-determinadas, com objetivo de se identificar possíveis focos de transmissão do coronavírus.

Além disso, está sendo feita uma medição de temperatura. Caso a pessoa apresente febre, será orientada a procurar uma unidade de saúde.

OUTRAS BARREIRAS

Pontos de controle parecidos já estão em funcionamento na BR 101 Sul (Mimoso do Sul), BR 101 Norte (Pedro Canário) e BR 262 (Iúna).