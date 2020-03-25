As equipes de fiscalização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) iniciaram, na manhã desta quarta-feira (25), a operação de controle sanitário anunciada pelo governador Renato Casagrande. A ação, feita pelo Instituto nas divisas, é necessária para os trabalhos de prevenção e combate ao novo coronavírus. Além do Idaf, monitoram as divisas a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros com ambulâncias.
Idaf inicia operação de controle sanitário nas divisas do ES
As barreiras sanitárias serão realizadas na BR 101 Sul (Mimoso do Sul), BR 101 Norte (Pedro Canário) e BR 262 (Iúna). Os veículos, tanto de passageiros quanto de cargas, estão sendo abordados e os ocupantes respondem a um questionário com perguntas sobre origem e destino da viagem, além de ser feita a medição de temperatura. Caso a pessoa apresente febre, será orientada a procurar uma unidade de saúde.
AEROPORTO DE VITÓRIA
De acordo com o governador Renato Casagrande (PSB), nos próximos dias, também será colocada uma barreira sanitária no Aeroporto de Vitória, mesmo diante da redução de movimento no local. A ideia é disponibilizar um local para que sejam feitas entrevista e a verificação das condições de saúde de quem está chegando ao Estado.
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, explicou que na ação realizada nas estradas os veículos serão abordados por amostragem e as pessoas vão ter a temperatura verificada e também deverão responder algumas questões sobre a condição clínica. Conforme o resultado dessa investigação (febre, tosse e outros sintomas respiratórios), a pessoa será encaminhada para um serviço de saúde próximo. No local, receberá as orientações sobre como proceder.
"A princípio, ninguém será obrigado a interromper viagem se estiver indo embora do Espírito Santo, mas deverá seguir as condutas de isolamento quando chegar ao destino. Já a autorização para a entrada só será dada se não houver sintomas e, caso contrário, a pessoa deverá adotar as medidas que forem recomendadas pelo serviço de saúde, inclusive, ir embora".
Nésio acrescentou que é esperada para esta semana a proibição de circulação de ônibus interestaduais, o que vai contribuir para o trabalho nas divisas. A decisão cabe ao governo federal. Casagrande já solicitou às prefeituras, em reunião com a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) nesta segunda (23), que elas auxiliem na fiscalização nas rodoviárias, abordando quem está chegando nos ônibus interestaduais.