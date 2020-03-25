Divisa do Espírito Santo com o Estado do Rio de Janeiro na BR 101 Sul Crédito: Google Earth

Your browser does not support the audio element. Idaf inicia operação de controle sanitário nas divisas do ES

As barreiras sanitárias serão realizadas na BR 101 Sul ( Mimoso do Sul ), BR 101 Norte ( Pedro Canário ) e BR 262 ( Iúna) . Os veículos, tanto de passageiros quanto de cargas, estão sendo abordados e os ocupantes respondem a um questionário com perguntas sobre origem e destino da viagem, além de ser feita a medição de temperatura. Caso a pessoa apresente febre, será orientada a procurar uma unidade de saúde.

AEROPORTO DE VITÓRIA

De acordo com o governador Renato Casagrande (PSB), nos próximos dias, também será colocada uma barreira sanitária no Aeroporto de Vitória, mesmo diante da redução de movimento no local. A ideia é disponibilizar um local para que sejam feitas entrevista e a verificação das condições de saúde de quem está chegando ao Estado.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, explicou que na ação realizada nas estradas os veículos serão abordados por amostragem e as pessoas vão ter a temperatura verificada e também deverão responder algumas questões sobre a condição clínica. Conforme o resultado dessa investigação (febre, tosse e outros sintomas respiratórios), a pessoa será encaminhada para um serviço de saúde próximo. No local, receberá as orientações sobre como proceder.

"A princípio, ninguém será obrigado a interromper viagem se estiver indo embora do Espírito Santo, mas deverá seguir as condutas de isolamento quando chegar ao destino. Já a autorização para a entrada só será dada se não houver sintomas e, caso contrário, a pessoa deverá adotar as medidas que forem recomendadas pelo serviço de saúde, inclusive, ir embora".