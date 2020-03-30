Coronavírus em São Mateus: Sesa investiga tipo de transmissão

Secretária de Estado da Saúde (Sesa) Crédito: Ricardo Medeiros

Após familiares do gerente de banco Marcos Antônio Vieira dos Santos, de 35 anos, primeiro caso confirmado do novo coronavírus em São Mateus , explicarem que ainda não sabem como o paciente pode ter sido infectado, o subsecretário de Estado da Assistência em Saúde, Fabiano Ribeiro, reforçou que, até o momento não, há registro de transmissão comunitária do Espírito Santo. No entanto, todos os casos estão sendo investigados.

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, Ribeiro reforçou que a investigação está sendo realizada para identificar as causas da contaminação de cada caso confirmado da doença. Todos os casos, principalmente aqueles que foram identificados ontem (domingo), estão em investigação, tanto pelas equipes da Vigilância Epidemiológica do Estado como pela Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus. A partir da medida que a gente reconhece um caso desse, a equipe vai a campo e é o que está fazendo neste momento. De fato, a gente vai investigar se houve contactante ou não e, a partir daí, a gente, de fato, pode dizer se é um caso comunitário ou um caso importado, explica.

Ribeiro ressaltou ainda que não há casos confirmados de transmissão comunitária no Espírito Santo. Nós não temos, neste momento, a situação de transmissão comunitária. É importante reforçar isso. Com a mudança do quadro epidemiológico, pode ser mudado esse cenário, ou seja, passar a ser transmissão comunitária, mas, neste momento, não temos a situação de transmissão comunitária, reforça.

A Gazeta que o paciente não realizou nenhuma viagem este ano e não teve contato com nenhuma pessoa com suspeita do vírus. O subsecretário acrescentou que a forma de contaminação será investigada. No caso de São Mateus , que teve um caso da doença confirmado neste domingo (29), familiares disseram em entrevista paraque o paciente não realizou nenhuma viagem este ano e não teve contato com nenhuma pessoa com suspeita do vírus. O subsecretário acrescentou que a forma de contaminação será investigada.

MEDIDAS MAIS RÁPIDAS

O secretário ainda ressaltou que as informações coletadas durante a investigação vão ajudar a traçar estratégias mais efetivas contra a doença. Todos os casos, até o momento, estamos investigando. Ainda temos a transmissão não comunitária. Na medida que isso acontecer, a gente vai informar, até porque as medidas na transmissão comunitária precisam ser mais duras, mais enérgicas da sociedade como um todo", esclarece.

SIGILO NA INVESTIGAÇÃO

O subsecretário reforçou que a investigação leva em consideração várias informações. Quando as equipes da Vigilância vão a campo para investigar, investigam informações para além do que aquela família tem. A gente também evita ficar divulgando, porque tem questões que são íntimas das pessoas e não podem ser divulgadas, porque as pessoas também não divulgam tudo que elas fazem para suas famílias. Por isso que a gente faz uma investigação, e essa investigação preserva toda aquela questão de segurança e sigilo por questões éticas, finaliza.

AGÊNCIA SEM ATENDIMENTO PRESENCIAL

O primeiro caso confirmado do novo coronavírus em São Mateus é de um paciente que atua como gerente de uma agência bancária . Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, o caso é tratado pela Secretaria de Saúde do município como transmissão local. Ainda de acordo com a TV, o atendimento presencial na Caixa Econômica Federal, em São Mateus, foi suspenso.

De acordo com uma fonte da reportagem, a unidade vai seguir orientações epidemiológicas da Secretaria de Saúde do município. Até a manhã desta segunda, apenas os caixas de autoatendimento estavam funcionando. Segundo informações repassadas pela secretaria à TV Gazeta, o gerente não fazia atendimento direto ao público. Uma desinfecção da parte externa da Caixa deve ser feita nesta segunda. O banco tem um plano nacional de contingência, que deve ser acionado a partir de hoje.

A Caixa Econômica Federal foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas ainda não se manifestou sobre o assunto.

CORONAVÍRUS NO ES

De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ) divulgado neste domingo (29), o Espírito Santo tem 72 casos confirmados do novo coronavírus.