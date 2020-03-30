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Coronavírus: caso confirmado de São Mateus é de gerente da Caixa

Marcos Antônio Vieira dos Santos Filho é gerente da agência da Caixa da cidade e está internado em um hospital particular

Publicado em 29 de Março de 2020 às 21:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 21:58
Prefeitura Municipal de São Mateus
Prefeitura Municipal de São Mateus Crédito: Carlos Alberto Silva - 12/012/2013
O primeiro caso confirmado do novo coronavírus do município de São Mateus é de Marcos Antônio Vieira dos Santos, de 35 anos, que é gerente da agência bancária da Caixa Econômia Federal da cidade. Marcos estava em isolamento em um hospital particular da cidade desde a última quinta-feira (26) e o resultado do teste que confirmou a contaminação saiu neste domingo (29).
Coronavírus - caso confirmado de São Mateus é de gerente da Caixa
De acordo com um familiar de Marcos, que preferiu não se identificar, ele não fez nenhuma viagem neste ano e não apresentava nenhum problema de saúde anterior. O familiar informou que Marcos começou a se queixar de dores de cabeça e no peito na última quarta-feira (18), quando foi ao hospital. Os sintomas, porém, ainda eram preliminares, mas, desde então, Marcos ficou em casa.
Primeiro caso de Covid-19 em São Mateus, Marcos é gerente de uma agência bancária Crédito: Arquivo pessoal
Os sintomas se agravaram na última quinta-feira (26) quando Marcos começou a ter febre e falta de ar. Ele retornou ao hospital, que o colocou em isolamento e fez o teste de coronavírus. O resultado, positivo para covid-19, saiu neste domingo e Marcos está internado.
A Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus não divulga o nome do paciente, mas informou que o primeiro caso da Covid-19 foi comprovado na cidade neste domingo. Agora, o Espírito Santo possui 72 registros de coronavírus, sendo 11 novos casos confirmados apenas neste domingo.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, no domingo (29), a Caixa enviou nota na noite desta segunda-feira (30) informando que que foi confirmado um caso de Coronavírus na agência São Mateus. O empregado encontra-se em tratamento, com acompanhamento médico, e os demais empregados da agência receberam orientações específicas e foram liberados para trabalho remoto, seguindo orientações de protocolo do Ministério da Saúde.
A agência São Mateus ficou fechada nesta segunda-feira para a devida higienização de todo o espaço e está em avaliação para a possibilidade de reabertura.

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