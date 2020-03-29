Governo recebe 37 mil litros de álcool 70% e distribui a hospitais do ES

O Espírito Santo recebeu neste domingo (29) 37 mil litros de álcool 70%, provenientes da União da Indústria da cana de Açúcar (Unica). Em vídeo divulgado pelo governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), é possível ver o produto sendo envasado e preparado para a distribuição.
De acordo com o chefe de executivo, todo o álcool será destinado aos hospitais públicos e filantrópicos do Espírito Santo para reforçar o combate ao novo coronavírus - o produto é recomendado para a assepsia das mãos, pois é capaz de matar o vírus que transmite a Covid-19.
A distribuição do álcool 70% já foi iniciada e deverá ser concluída já nos próximos dias.