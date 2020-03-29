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Combate ao coronavírus

Governo recebe 37 mil litros de álcool 70% e distribui a hospitais do ES

Produto foi disponibilizado pela  União da Indústria de Cana de Açúcar (Unica), envasado no Estado, e distribuído aos hospitais da rede pública e filantrópicos do Espírito Santo

Publicado em 29 de Março de 2020 às 15:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 15:17
Álcool em gel
O álcool 70% é capaz de eliminar o novo coronavírus e é amplamente utilizado nos hospitais como forma de assepsia Crédito: Jason Jarrach/ Unsplash
O Espírito Santo recebeu neste domingo (29) 37 mil litros de álcool 70%, provenientes da União da Indústria da cana de Açúcar (Unica). Em vídeo divulgado pelo governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), é possível ver o produto sendo envasado e preparado para a distribuição.

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Usinas associadas à Unica vão doar 35 mil litros de álcool para o ES

De acordo com o chefe de executivo, todo o álcool será destinado aos hospitais públicos e filantrópicos do Espírito Santo para reforçar o combate ao novo coronavírus - o produto é recomendado para a assepsia das mãos, pois é capaz de matar o vírus que transmite a Covid-19.
A distribuição do álcool 70% já foi iniciada e deverá ser concluída já nos próximos dias.

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