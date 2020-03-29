Governo recebe 37 mil litros de álcool 70% e distribui a hospitais do ES

Recebemos 37 mil litros de álcool 70%, da União da Indústria de Cana de Açúcar (Unica). O álcool foi envasado pela empresa capixaba Penedo e está sendo enviado aos hospitais públicos e filantrópicos para auxiliar neste momento de combate ao coronavírus. Nosso muito obrigado. pic.twitter.com/K98CPnEY4Q